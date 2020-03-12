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Сервисы доставок еды намерены включить в список ресурсов с бесплатным доступом

В список социально значимых ресурсов, доступ к которым будет бесплатным, могут в будущем включить сервисы заказа еды, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».

Бургер.
Бургер.
СС0

Этот перечень также будет включать соцсети, мессенджеры и «все, что нужно в повседневной жизни».

Критерием отбора сайтов для списка будет доля рынка ресурса в своем сегменте.

Кроме того, сервис должен быть обязательно российским и технически размещенным на отечественной инфраструктуре. Каждый сегмент будет представлен не одним игроком, пишет bfm.ru.

Все нормативные документы для запуска социально значимых ресурсов с бесплатным доступом уже готовы, список сайтов и сервисов находится в процессе согласования.

Жители Барнаула больше всего любят заказывать на дом бургеры и пиццу, рассказали в ноябре-2019 в пресс-службе сервиса доставки «Яндекс.Еда». Интересно, что обедают барнаульцы довольно поздно по российским меркам — с 14 до 15 часов, а ужинают в районе 19:00 (пик заказов).

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