Шкафы лопнут. Барнаульские модельеры готовы заменить ушедшие из России иностранные бренды

Пока покупатели отходят от шока из-за закрытия популярных магазинов, местные дизайнеры ликуют. Они уверены, что их творения смогут стать достойной заменой штампованным джинсам и футболкам. Местные модельеры рассказали altapress.ru, как собираются прививать барнаульцам вкус к авторской одежде и удерживать цены на прежнем уровне, несмотря на подорожание материалов.

Новая проверка

Анна Сопова, основательница одноименного бренда повседневно-романтичных нарядов, не скрывает, что закрытие H&M, Zara и других привычных магазинов вызвало у нее панику. Но тревога быстро сменилась спокойствием.

— С одной стороны, все мы привыкли к доступности, к огромному изобилию товаров. С другой — устали от их невысокого качества. Таким образом, ситуация с уходом многих представителей массмаркет-сегмента как раз дает людям хорошую возможность пересмотреть свои потребительские привычки.

По словам собеседницы, с тех пор, как торговые центры заметно опустели, внимание к ее творениям несколько возросло.

Анна Сопова. Предоставлено altapress.ru.

— Я замечаю, что многие сегодня стали отказываться от эмоциональных, необдуманных покупок, какие регулярно совершали раньше. Ведь часто бывает так, что видишь вещь с большой скидкой и уже не думаешь, нужна она тебе или нет. Берешь на автомате, а потом оказывается, что ее носить не с чем.

И вот только сейчас люди начали пополнять гардероб только тем, что им действительно необходимо. Поэтому выбирают более дорогие изделия, которые будут служить долго, а не отправятся на выброс спустя сезон.

Но не обходится в жизни бренда и без отрицательных изменений. Некоторые из них связаны с логистикой.

Анна Сопова. Предоставлено altapress.ru.

— Для производства я выбираю только итальянские и турецкие материалы. Когда мировая повестка стала меняться, импортеры взяли паузу.

Видимо, не понимали, что делать с ценами. До сих пор непонятно, будут поставки вообще или нет. Так что новых заказов сделать не могу. Российские изготовители, к сожалению, пока не отвечают моим требованиям качества.

В бренде Анны Соповой представлены как целые капсулы вещей, которые хорошо «дружат» друг с другом, так и отдельные позиции.

Бизнсвумен прогнозирует, что в скором времени придется урезать ассортимент, чтобы оставить цены на прежнем уровне. Впрочем, собеседницу это не расстраивает.

Анна Сопова. Предоставлено altapress.ru.

— Кризис — это всегда возможность проявить себя, выйти на новый уровень. Моя команда швей сейчас стабильна. Отшивают до 500 вещей в неделю. Думаю, мы сможем покрыть потребности многих клиентов. Как постоянных, так и новых. Это я поняла еще в 2020 году, когда началась пандемия. Тогда проверку мы прошли, значит, и сейчас справимся.

Цены на одежду от Анны Соповой Брюки — от 5 тыс. рублей

Джемпер — от 7 тыс. рублей

Футболка — от 1 тыс. рублей

Платье — от 7 тыс. рублей

Костюм брючный — от 16 тыс. рублей

Кожаные изделия — от 7 тыс. рублей

Не спеша перегнать Zara

«Средний класс уже насытился массмаркетом и начинает интересоваться индивидуальным пошивом», — утверждает Юлия Шишкина, хозяйка студии «Модное место Барнаул».

Вот только цены на ее изделия теперь вырастут, по признанию самой мастерицы, не менее, чем на 20%.

— До недавнего времени я использовала итальянские ткани, как и мои коллеги. Но сейчас поставки прекратились. Собираюсь переходить на Турцию. Только нужно тщательно продумать, как это сделать. В любом случае закупки будут обходиться дороже, чем раньше. Если иностранная замена вообще не найдется, будем «переобуваться в воздухе» и переходить на российских производителей. Но пока я не нашла у нас ничего подходящего.

Сегодня дизайнер шьет наряды барнаульским модницам из тех материалов, что остались.

Юлия Шишкина. Предоставлено altapress.ru.

«Впрок не закупала и вообще представить не могла, что все так изменится», — сокрушается собеседница.

Но при этом не унывает.

— Я думаю, сейчас государство начнет сносить все торговые центры и заново строить заводы, как это было в СССР. Нам не нужен будет никакой импорт одежды. Все сами будем шить и станем законодателями моды. И машинки тоже будут свои, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит женщина.

Но пока этого не произошло, местные модельеры решают еще одну проблему — переход из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) на другие площадки — преимущественно Telegram и «Вконтакте».

Одежда от Юлии Шишкиной. Предоставлено altapress.ru.

— Когда появились новости о блокировке, я была в шоке. Стала возрождать свой «ВК», скидывать подписчикам ссылку на страницу. Но перешли по ней 20% аудитории, не больше. Я стала переживать, что потеряю клиентов. Но быстро поняла: те, кто регулярно пользуется моими услугами, в любом случае найдут. Мой номер телефона у них есть, адрес тоже, — решила Юлия.

А пока Юлия Шишкина вместе с другими дизайнерами рассуждает о том, как вернуть в разрешенные соцсети все, что было нажито за годы раскрутки в Instagram.

— Мы с девочками созвонились и устроили коллективную терапию. Некоторые были в панике. Все ведь уже давным-давно отработано было. И таргетированная реклама, и контент-план. При этом, понятно, что через VPN смысла сидеть нет, аудитория все равно уже сократилась.

Одежда от Юлии Шишкиной. Предоставлено altapress.ru.

В конце концов, пришли к выводу, что главное — иметь хоть какую-то площадку для продвижения. Пока она существует, есть возможность двигаться.

Цены на одежду от Юлии Шишкиной: Пальто без подклада — от 10 тыс. рублей

Жилет — от 6,5 тыс. рублей

Брюки — от 2,5 тыс. рублей

Платье — от 4,5 тыс. рублей

Юбка — от 2,5 тыс. рублей

Барнаульская D. Jolie Вместо Prada

Юлия Дежоли планирует заменить своими творениями не H&M и Pull and Bear, а ни больше, ни меньше Gucci, Armani и Louis Vuitton.

— Массовый поток одежды нам теперь обеспечит Китай. И я думаю, это только к лучшему. Поскольку у них, по моему мнению, качество ткани повыше. Тоже синтетика, как у Inditex (компания владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другими), но хотя бы с примесью хлопка.

Что касается меня, то я решила не размениваться на вещи низкого сегмента. Уже сейчас моя команда отшивает наряды премиум-класса в индивидуальном порядке. С увеличением спроса мы тоже справимся.

Показ Юлии Дежоли. Предоставлено altapress.ru.

Миссия бренда, по словам его создательницы, в том, чтобы познакомить людей с изделиями высочайшего качества.

«Вот, например, у меня в одной линейке есть спортивный утепленный костюм за 7,5 тыс. рублей. Такого же качества, как Prada, но дешевле. В ближайшее время цену придется поднять тысячи на две — ткани тоже подорожали, как и все остальное», — говорит она.

Оттока заказчиков предприимчивая девушка не боится совсем: «Россия — страна показушников. Наши люди обожают машины и дорогие вещи».

Показ Юлии Дежоли. Предоставлено altapress.ru.

Пока убытков модельер не понесла, однако не исключает, что ситуация изменится. Поэтому планирует искать инвесторов и просить помощи у государства.

«На мой взгляд, у местных дизайнеров сейчас есть отличная возможность доказать и народу, и властям, что мы — не хуже, а может даже и лучше, чем наши коллеги в Париже или Милане», — считает собеседница.