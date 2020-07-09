Сибирские депутаты предложили правительству ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

Федеральные власти должны ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ и вернуть их на уровень 2019 года, заявило новосибирское заксобрание.

Представительный орган принял обращение к главе правительства РФ Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ на 2020 год.

Предлагается вернуть их на уровень декабря 2019 года — в большинстве регионов России тарифы выросли 1 июля в день голосования по поправкам в Конституцию.

Изначально депутат заксобрания Вячеслав Журавлев предлагал обратиться к областному департаменту по тарифам, который и принимает решения о максимальном уровне повышения стоимости услуг.

Но, по словам спикера заксобрания Андрея Шимкива, если мораторий будет вводить областное правительство, то все выпадающие доходы лягут на региональных бюджет, а таких денет нет, пишет Тайга.инфо. Поэтому депутаты решили обратиться к Мишустину.

Обращение поддержали 58 депутатов, один — воздержался.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Рост в соседнем регионе

1 июля, когда россияне голосовали по вопросу поправок Конституции, тарифы на коммунальные услуги в Барнауле и других городах и сельских населенных пунктах Алтайского края повысились. При этом тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 4,9−5,1%, а общий рост платежа за набор коммунальных услуг в среднем по региону составит 6,9%.

Предложение

В начале июня в Томской области депутат региональной Думы Евгений Баранов предложил главе региона Сергею Жвачкину не повышать тарифы на ЖКХ с 1 июля. В регионе тарифы на тепловую энергию в среднем вырастут на 7,2%, на водоснабжение и водоотведение — на 5%, на электроэнергию — на 4,5%, на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 5%, на газ — примерно на 3%.