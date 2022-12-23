Сказочное место для встречи Нового года

Через неделю вся страна соберется за новогодним столом, но вот вопрос: вы решили, где провести эту волшебную ночь? Если нет, то самое время позаботиться об отдыхе, не проводя часы в огромных пробках на Чуйском тракте. Отличное решение — новогодние каникулы в санатории «Сосновый бор» . Осталось всего 15 билетов.

«Сосновый бор» находится в 35 км от Барнаула. Всего полчаса по скоростной трассе — и вы уже попадаете в чарующую атмосферу зимней сказки с пушистыми ёлками и зимними развлечениями.

Главный плюс отдыха здесь в новогоднюю ночь — не нужно думать, как украсить место праздника, стоять в очереди в магазинах, проводить часы у кухонной плиты — организаторы уже все продумали и сделали за вас. Вам остается только забронировать билеты, подготовить наряд и наслаждаться долгожданным отдыхом.

Новогодняя ночь в санатории «Сосновый бор» продумана до мелочей: фуршет и праздничный ужин, артисты и музыканты, фотозоны и профессиональный фотограф, фейерверк, сюрпризы и подарки. Здесь позаботились и о том, чтобы взрослые смогли качественно насладиться торжеством, поэтому в детской комнате будут работать аниматоры.

Вы можете остаться в санатории и после банкета, расслабиться в приятной обстановке после праздника, забронировав уютные номера различной категории от 1000 рублей.

Афиша. Фото: из архива АО «Санаторий Сосновый бор»

Программа Новогодней вечеринки 31 декабря 2022 — 1 января 2023: 21.30 — сбор гостей , фотозона с символами 2023 года , легкий фуршет , мастер-класс «Сказочная елочка», живая музыка.

фотозона с символами 2023 года легкий фуршет мастер-класс «Сказочная елочка», живая музыка. 22.00−00.00 — развлекательная программа «Русская сказка»: ведущие и творческие номера , фееричные конкурсы и интерактивы , призы и подарки , поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

фееричные конкурсы и интерактивы призы и подарки поздравление Деда Мороза и Снегурочки; 00.00 — праздничный фейерверк,

00.10−04.00 — музыкальные номера , танцевальная вечеринка.

Стоимость билета:

взрослые — 7500 руб.;

дети до 16 лет — 6500 руб ( в стоимость детского билета входит сладкий подарок от Деда Мороза)

Внимание! Так как количество мест ограничено, билетов осталось всего 15 штук. Не упустите шанс отдохнуть в лучшем санатории Алтайского края по версии премии «Народный знак качества»

Подробная информация — на сайте санатория.

Чтобы забронировать билеты на новогоднюю ночь и путевки звоните по тел. +7 (3852) 500−555.