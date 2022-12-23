Сказочное место для встречи Нового года

«Сосновый бор» находится в 35 км от Барнаула. Всего полчаса по скоростной трассе — и вы уже попадаете в чарующую атмосферу зимней сказки с пушистыми ёлками и зимними развлечениями.
Главный плюс отдыха здесь в новогоднюю ночь — не нужно думать, как украсить место праздника, стоять в очереди в магазинах, проводить часы у кухонной плиты — организаторы уже все продумали и сделали за вас. Вам остается только забронировать билеты, подготовить наряд и наслаждаться долгожданным отдыхом.
Новогодняя ночь в санатории «Сосновый бор» продумана до мелочей: фуршет и праздничный ужин, артисты и музыканты, фотозоны и профессиональный фотограф, фейерверк, сюрпризы и подарки. Здесь позаботились и о том, чтобы взрослые смогли качественно насладиться торжеством, поэтому в детской комнате будут работать аниматоры.
Вы можете остаться в санатории и после банкета, расслабиться в приятной обстановке после праздника, забронировав уютные номера различной категории от 1000 рублей.
Программа Новогодней вечеринки 31 декабря 2022 — 1 января 2023:
- 21.30 — сбор гостей, фотозона с символами 2023 года, легкий фуршет, мастер-класс «Сказочная елочка», живая музыка.
- 22.00−00.00 — развлекательная программа «Русская сказка»: ведущие и творческие номера, фееричные конкурсы и интерактивы, призы и подарки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- 00.00 — праздничный фейерверк,
- 00.10−04.00 — музыкальные номера, танцевальная вечеринка.
Стоимость билета:
- взрослые — 7500 руб.;
- дети до 16 лет — 6500 руб (в стоимость детского билета входит сладкий подарок от Деда Мороза)
Внимание! Так как количество мест ограничено, билетов осталось всего 15 штук. Не упустите шанс отдохнуть в лучшем санатории Алтайского края по версии премии «Народный знак качества»
Подробная информация — на сайте санатория.
Чтобы забронировать билеты на новогоднюю ночь и путевки звоните по тел. +7 (3852) 500−555.
Санаторий «Сосновый бор»
Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Сайт: sb22.ru
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