11 ноября
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Потребитель

Сомнительное масло продавали в сети магазинов на Алтае

Сомнительное сливочное масло обнаружили в сети продуктовых магазинов, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Алтай и Алтайскому краю.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

В компанию «Алтай логистик Трейд», находяшуюся в Барнауле, поступили 42 кг масла «Традиционное», 82,5%.

По информации системы «Меркурий», продукт изготовили из масла от ООО «ТОМАК НК».

Продукт сделали из неизвестного сырья, утверждает ведомство.

«Ни молоко, ни иная продукция, по ГОСТу при производстве натурального масла в информационной системе не отслеживаются», — подчеркивает Россельхознадзор.

Уточняется, что не прослеживается, как продукция доходит «от поля до прилавка». Сотрудники ведомства изымают масло из оборота.

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