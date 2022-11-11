Сомнительное масло продавали в сети магазинов на Алтае

Сомнительное сливочное масло обнаружили в сети продуктовых магазинов, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Алтай и Алтайскому краю.

В компанию «Алтай логистик Трейд», находяшуюся в Барнауле, поступили 42 кг масла «Традиционное», 82,5%.

По информации системы «Меркурий», продукт изготовили из масла от ООО «ТОМАК НК».

Продукт сделали из неизвестного сырья, утверждает ведомство.

«Ни молоко, ни иная продукция, по ГОСТу при производстве натурального масла в информационной системе не отслеживаются», — подчеркивает Россельхознадзор.

Уточняется, что не прослеживается, как продукция доходит «от поля до прилавка». Сотрудники ведомства изымают масло из оборота.