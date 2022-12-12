Сотни вариантов красно-черных бутылочек знаменитой «Колы» заполнили полки магазинов всего за несколько месяцев

Чем отличаются напитки других производителей от «того самого» вкуса и какая «Кола» лучше — давайте разбираться.

Бренды разные , а вкус — тот же?

Не совсем. Известные бренды делали напиток из ингредиентов, которые поставляли в нашу страну из-за рубежа. Но так сложилось, что с рынка исчез не только напиток, но и его составляющие. В итоге «Кола» с любого завода в России выходит с уникальным вкусом и ингредиентами самого разного качества.

Как в таких условиях создать «тот самый» вкус?

Чтобы создать «Колу», необходимо тщательно подобрать ингредиенты и отработать технологический процесс. В составе и технологии и заключается секрет качественного напитка.

На рынке существуют несколько крупных компаний, которые поставляют ингредиенты для сладких газировок. Они отличаются ценой и качеством. Способов создать «Колу» много, однако не каждый будет близок по вкусу к оригиналу, к которому успел привыкнуть потребитель.

На что влияет качество ингредиентов?

Скажем так: чем качественнее состав напитка, тем приятнее его вкус, цвет и запах. Из недорогих ингредиентов можно получить похожую на оригинал формулу «Колы», но о высоком качестве сырья в таком случае говорить не придется. Состав напитка влияет и на его срок годности.

Производство «Кола Бочкари». Дмитрий Лямзин.

Как производят «Колу» в «Бочкарях»?

В магазинах «Кола Бочкари» появилась недавно. Технологи компании сделали все возможное, чтобы у продукта были знакомый вкус и высококачественный состав. Кроме того, «Бочкари» настроили стабильные поставки ингредиентов.

Компания использует новейшее оборудование, аналогичное тому, что есть у транснациональных корпораций. Поэтому она годами сотрудничала с PepsiСo и Coca-Cola, производила их напитки.

В «Бочкарях» на первом месте всегда стоит качество продукции. Технологи подбирали ингредиенты и отрабатывали рецептуру для «Колы» не один месяц.

Результат привел к тому, что «Кола Бочкари» влюбила в себя потребителей и вошла в список «100 лучших товаров России», одержав победу в конкурсе качества.