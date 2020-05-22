Мы много раз упоминали о том, что магазин помогает реализовывать социальные программы для фонда «Облака». Но, наверное, вопрос требует откровенного разговора и еще больших подробностей. К тому многие читатели не знакомы с социальным магазином и фондом, поэтому не смогут ответить на вопрос: «Почему CHARITY MARKET является магазином социальной помощи?».



Для тех, кто близко не знаком с работой магазина стоит уточнить, что каждый житель города может подарить вторую жизнь одежде, обуви и другим вещам, которые ему сейчас не нужны. После того, как вещи попадают в пункт приема вещей они проходят предварительный отбор. К сожалению, у нас нет возможности починить рваную одежду или постирать грязные вещи, поэтому такие товары признаются некондиционными.



Первым делом фонд «Облака» на регулярной основе предоставляет вещи подопечным семьям. Каждый сезон нужна новая одежда, так как летом не наденешь теплую обувь, поэтому мы еженедельно отдаем вещи всем нуждающимся. Во время распространения коронавируса в городе мы немного поменяли схему обеспечения семей одеждой, но помощь не остановилась.



Кроме одежды каждая семья нуждается в лекарствах, еде и других срочных оплатах, которые фонд помогает закрыть. К тому же у нас действуют программы реабилитации и комплексной помощи, которые требуют финансовых вливаний. Если мы заключаем договор с семьей, то всегда откликаемся на ее проблемы. Например, недавно подопечную Надю обманули мошенники и сняли с карты все денежные средства, на которые она планировала жить. Конечно, она обратилась в полицию, но денег именно сейчас нет. Мы тут же выделили Наде 5 тыс. руб. для ее большой семьи.



У нас более 60 подопечных семей, поэтому трудности возникают всегда и у многих. Если бы не было трудностей, то они не пришли бы в благотворительный фонд, который и существует только ради оказания помощи нуждающимся.



Для того, чтобы фонд мог помогать нужны социальные проекты, приносящие прибыль. Таким проектом стал магазин CHARITY MARKET. Вся прибыль от продажи вещей идет только в фонд «Облака». Кроме этого, ценовая политика магазина позволяет одеваться стильно и дешево жителям Барнаула. Сейчас такой доступный магазин особенно актуален для горожан. К тому же, удалось создать уютный, профессиональный магазин, где каждый может почувствовать себя человеком.

Для того, чтобы люди не рисковали в условиях особой эпидемиологической остановки в городе нами был создан каталог фотографий в социальной сети. Каждый день он обновляется десятками новых моделей одежды представленных в магазине. Ознакомится с ассортиментом можно здесь >>



Получается, что пара ненужный вещей, которые могли оказаться в помойке, спасают жизни подопечных фонда «Облака», а также помогают экономить сотням жителей города. Для фонда «Облака» магазин не бизнес в чистом виде, а способ покрывать расходы при осуществлении прямой обязанности — оказания помощи нуждающимся.

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