Соцсети: из-за закрытия Старого моста цены на проезд до Новоалтайска подняли на 33%

Что произошло с ценами
О том, что часть перевозчиков подняли цены на проезд по маршруту «Барнаул-Новоалтайск», сообщили еще перед Новым годом «Вести Алтай». Журналисты выяснили: билет подорожал с 30 до 40 рублей, но не у всех перевозчиков.
При этом в минтрансе края говорили, что закрытие старого моста не приведет к росту стоимости проезда — нет оснований. Хотя тариф на этом маршруте и нерегулируемый, объяснили чиновники. То есть цену определяет сам бизнес.
Судя по репортажу, пассажиры восприняли это как обещание власти не поднимать цены. И вот после новогодних каникул тему вновь стали обсуждать в соцсетях. Досталось и частникам, и пассажирам, и чиновникам.
Почему бизнес прав
Часть спорщиков решение о росте цен на проезд считают вполне логичным.
«Надо всегда вставать на чужое место. Расходов стало больше, так как возрос километраж, а компенсировать никто и не собирался. В минус никто работать не станет», — говорит один из подписчиков паблика.
На предложение встать на место пассажиров он резко возражает: «Я купил автобусы, плачу налоги, ремонтирую автобусы, плачу зарплаты и ещё много всего, и я должен вас возить за своё счёт».
«Купите свою газель и возите», — поддержала его другая участница.
Почему бизнес не прав
Однако, как говорят другие, маршрут удлинился всего лишь на 6−7 километров. А цены подняли на 33% - где логика?
К тому через новый мост ехать быстрее, там никогда не бывает пробок. На старом мосту — бывают часто. Значит, затраты ГСМ не так уж и увеличились.
Другие подписчики напоминают, что зарплату им не увеличили. Да, дополнительные 20 рублей вдень — это немного. Но это плюс 600 рублей в месяц.
Почему не стоит верить словам
Надо сказать, что в репортаже «Вестей» досталось и чиновникам, которые «обещали, что проезд не подорожает». Министр транспорта Александр Дементьев сказал, что не видит оснований для роста цен. Этот вопрос тоже обсудили подписчики паблика.
Обещали-то чиновники, а повысили частники. А вот почему чиновники обещали за частников — это вопрос. Возможно, собирались компенсировать издержки частников, но почему-то не стали, — высказал свою точку зрения один из участников сообщества.
Ранее жители Барнаула и Новоалтайска пожаловались в сообщество Barnaul22, что не могут уехать с работы на общественном транспорте вечерами. Его расписание изменилось из-за ремонта Старого моста.
Старый мост закрыли 5 января на двухгодичный ремонт.