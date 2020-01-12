Соцсети: из-за закрытия Старого моста цены на проезд до Новоалтайска подняли на 33%

В паблике Барнаул22 соцсети «ВКонтакте» бурно обсуждают резкий рост цен на проезд на автобусном маршруте «Барнаул-Новоалтайск», произошедший после закрытия старого моста на ремонт. Кто-то понимает перевозчиков, поднявших цены, кто-то не видит экономической логики в их решении.

Что произошло с ценами

О том, что часть перевозчиков подняли цены на проезд по маршруту «Барнаул-Новоалтайск», сообщили еще перед Новым годом «Вести Алтай». Журналисты выяснили: билет подорожал с 30 до 40 рублей, но не у всех перевозчиков.

При этом в минтрансе края говорили, что закрытие старого моста не приведет к росту стоимости проезда — нет оснований. Хотя тариф на этом маршруте и нерегулируемый, объяснили чиновники. То есть цену определяет сам бизнес.

Судя по репортажу, пассажиры восприняли это как обещание власти не поднимать цены. И вот после новогодних каникул тему вновь стали обсуждать в соцсетях. Досталось и частникам, и пассажирам, и чиновникам.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Почему бизнес прав

Часть спорщиков решение о росте цен на проезд считают вполне логичным.

«Надо всегда вставать на чужое место. Расходов стало больше, так как возрос километраж, а компенсировать никто и не собирался. В минус никто работать не станет», — говорит один из подписчиков паблика.

На предложение встать на место пассажиров он резко возражает: «Я купил автобусы, плачу налоги, ремонтирую автобусы, плачу зарплаты и ещё много всего, и я должен вас возить за своё счёт».

«Купите свою газель и возите», — поддержала его другая участница.

Доход. Зарплата. СС0

Почему бизнес не прав

Однако, как говорят другие, маршрут удлинился всего лишь на 6−7 километров. А цены подняли на 33% - где логика?

К тому через новый мост ехать быстрее, там никогда не бывает пробок. На старом мосту — бывают часто. Значит, затраты ГСМ не так уж и увеличились.

Другие подписчики напоминают, что зарплату им не увеличили. Да, дополнительные 20 рублей вдень — это немного. Но это плюс 600 рублей в месяц.

Александр Дементьев , министр транспорта Алтайского края. Екатерина Гладких

Почему не стоит верить словам

Надо сказать, что в репортаже «Вестей» досталось и чиновникам, которые «обещали, что проезд не подорожает». Министр транспорта Александр Дементьев сказал, что не видит оснований для роста цен. Этот вопрос тоже обсудили подписчики паблика.

Обещали-то чиновники, а повысили частники. А вот почему чиновники обещали за частников — это вопрос. Возможно, собирались компенсировать издержки частников, но почему-то не стали, — высказал свою точку зрения один из участников сообщества.

Ранее жители Барнаула и Новоалтайска пожаловались в сообщество Barnaul22, что не могут уехать с работы на общественном транспорте вечерами. Его расписание изменилось из-за ремонта Старого моста.

Старый мост закрыли 5 января на двухгодичный ремонт.