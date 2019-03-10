Соцсети возмутились управляющей компанией из Барнаула, не убирающей опасную наледь во дворе

Предметом оживленной дискуссии в паблике Barnaul22 стали наледь во дворе и свисающие с козырька над подъездом сосульки, которые не убирает барнаульская управляющая компания «bcfk».

УК «Наследие» — это новое название компании «Старый Барнаул», к которой у барнаульцев было довольно много претензий. В ноябре прошлого года эта УК попала в список ненадежных партнеров, составленный энергетиками.

Теперь вот главная претензия жителей дома на ул. Пролетарской, 254 на наледь и сосульки. И вот участники паблика подают советы барнаульцам, которые пожаловались на эту УК. Два главных — сменить УК и обратиться с жалобами в государственную инспекцию (жилнадзор) и прокуратуру.

Смена УК, впрочем, ничего не поменяет, считают некоторые участники паблика. Все они более или менее одинаковые, к тому же такая сейчас погода.

А вот о прокуратуре altapress.ru писал чуть раньше: благодаря ее усилиям у муниципалитетов фактически забрали право наказывать управляющие компании (УК) за свисающие с крыш сосульки и наледи во дворах, как ранее сообщал altapress.ru.

Прокуратура добилась того, что в июне 2018 года депутаты АКЗС существенно урезали полномочия муниципалитетов наказывать УК и ТСЖ. Позиция прокуратуры: эти же полномочия есть у федеральных органов (Роспотребнадзора и Минприроды). Поэтому у муниципалитетов надо их забрать, чтобы не было задвоения.

Вмешиваться город может только тогда, когда в доме есть муниципальные квартиры. В мэрии Барнаула рассказали начале марта, что получили 357 жалоб. И в 238 случаях городские власти ничего не смогли сделать.