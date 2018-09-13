На Алтае после двух месяцев затишья «пошел» гриб

Сбор плодов и ягод в нынешнем году в Алтайском крае сдвинулся на 2−3 недели, отмечают специалисты. Это касается и грибов. На предприятиях, занимающихся его заготовкой, отмечают: после почти двухмесячного затишья гриб опять «пошел».

Как сообщил altapress.ru Александр Захарченко, директор компании «Лесная корзинка», массовый сбор грибов начался буквально на этой неделе. За последние четыре дня объем заготовки увеличились настолько, что с предприятие с ним не справляется.

Александр Захарченко,

директор компании «Лесная корзинка»:

Сейчас массово сдают лисички, моховик, белый гриб. Когда отойдет груздь, начнется сезон сбора осенних опят. Летом уже была кратковременная пора сбора опят, но объемы были небольшие. Полагаю, что осенью этот гриб стоит ожидать в конце сентября-начале октября. При условии, что не будет сильных заморозков.

Почему в лесах было мало грибов?

Еще летом стало понятно, что с грибами на Алтае в нынешнем году туго. Грибы появились недружно, с запозданием. В июне, когда сезон должен был уже вовсю начаться, в лесах не было даже сыроежек.

Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018. Анна Зайкова

Марина Силантьева, декан биологического факультета АлтГУ, отмечает: такие «не грибные» годы уже были, и с определенной периодичностью они повторяются.

В 2018 году малое количество грибов может быть связано с сухой погодой. Даже в последние две недели регулярных дождей земля в лесу остается сухой. Это не идет на пользу грибницам.