Стало известно, как помогут закредитованным гражданам и предпринимателям

Граждане и малый бизнес смогут получить отстрочку по выплате кредита или уменьшить размер платежей на срок до шести месяцев. Это следует из закона, подписанного Владимиром Путиным 3 апреля, информируют «Известия». Рассказываем, кто может претендовать на отсрочку и как ее получить.

Вот главное, что надо знать о новом законе тем, кто не в состоянии гасить кредиты.

Право на отсрочку или уменьшение размера платежей получат граждане ( физлица), индивидуальные предприниматели , малый и средний бизнес , объяснили в «Российской газете».

физлица), индивидуальные предприниматели малый и средний бизнес объяснили в «Российской газете». Отсрочка может быть предоставлена только тем заемщикам , доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению предыдущим годом.

доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению предыдущим годом. Максимальная отсрочка — шесть месяцев.

Во время кредитных каникул не допускается: начисление неустойки ( штрафа , пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю.

штрафа пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю. Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса , которых войдут в список отраслей , наиболее пострадавших от пандемии. Перечень представит правительство.

Кредит. Бумаги. СС0

Что надо делать? Надо обратиться в банк за предоставлением кредитных каникул или уменьшением размера платежей — это можно сделать и по телефону и до 30 сентября 2020 года.

В свою очередь, банк может потребовать документы о снижении ваших доходов. Их рассмотрение должно занять не более 5 дней. Если человек на самоизоляции, у него будет время, чтобы принести документы, — на это дадут 90 дней.

Ранее altapress.ru сообщал, что в правительстве Алтайского края обязали арендодателей предоставить обратившимся к ним предпринимателям отсрочку по арендной платке. Но, конечно, не частных арендодателей, а органы исполнительной власти края, краевые унитарные и казенные предприятия и краевые государственные учреждения, сдающие помещения в аренду бизнесу.