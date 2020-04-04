Стало известно, как помогут закредитованным гражданам и предпринимателям

Вот главное, что надо знать о новом законе тем, кто не в состоянии гасить кредиты.
- Право на отсрочку или уменьшение размера платежей получат граждане (физлица), индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, объяснили в «Российской газете».
- Отсрочка может быть предоставлена только тем заемщикам, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению предыдущим годом.
- Максимальная отсрочка — шесть месяцев.
- Во время кредитных каникул не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю.
- Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Перечень представит правительство.
Что надо делать? Надо обратиться в банк за предоставлением кредитных каникул или уменьшением размера платежей — это можно сделать и по телефону и до 30 сентября 2020 года.
В свою очередь, банк может потребовать документы о снижении ваших доходов. Их рассмотрение должно занять не более 5 дней. Если человек на самоизоляции, у него будет время, чтобы принести документы, — на это дадут 90 дней.
Ранее altapress.ru сообщал, что в правительстве Алтайского края обязали арендодателей предоставить обратившимся к ним предпринимателям отсрочку по арендной платке. Но, конечно, не частных арендодателей, а органы исполнительной власти края, краевые унитарные и казенные предприятия и краевые государственные учреждения, сдающие помещения в аренду бизнесу.