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4 апреля 1°C

Стало известно, как помогут закредитованным гражданам и предпринимателям

Граждане и малый бизнес смогут получить отстрочку по выплате кредита или уменьшить размер платежей на срок до шести месяцев. Это следует из закона, подписанного Владимиром Путиным 3 апреля, информируют «Известия». Рассказываем, кто может претендовать на отсрочку и как ее получить.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Вот главное, что надо знать о новом законе тем, кто не в состоянии гасить кредиты.

  • Право на отсрочку или уменьшение размера платежей получат граждане (физлица), индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, объяснили в «Российской газете».
  • Отсрочка может быть предоставлена только тем заемщикам, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению предыдущим годом.
  • Максимальная отсрочка — шесть месяцев.
  • Во время кредитных каникул не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю.
  • Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Перечень представит правительство.
Кредит. Бумаги.
Кредит. Бумаги.
СС0

Что надо делать? Надо обратиться в банк за предоставлением кредитных каникул или уменьшением размера платежей — это можно сделать и по телефону и до 30 сентября 2020 года.

В свою очередь, банк может потребовать документы о снижении ваших доходов. Их рассмотрение должно занять не более 5 дней. Если человек на самоизоляции, у него будет время, чтобы принести документы, — на это дадут 90 дней.

Ранее altapress.ru сообщал, что в правительстве Алтайского края обязали арендодателей предоставить обратившимся к ним предпринимателям отсрочку по арендной платке. Но, конечно, не частных арендодателей, а органы исполнительной власти края, краевые унитарные и казенные предприятия и краевые государственные учреждения, сдающие помещения в аренду бизнесу.

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