Стало известно, когда состоится последняя продовольственная ярмарка в Барнауле. Адреса

На ярмарках планируют продавать овощи, фрукты, а также мясо птицы, говядину и свинину.
Также там будут представлены рыбные деликатесы, сладости, хлебобулочные изделия и другое.
Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00.
Адреса площадок
- Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);
- 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном «Опера»);
- Чайковского, 21а в поселке Южном.
Ранее стало известно, что почти 8 млн рублей барнаульцы потратили на продовольственных ярмарках.