Стало известно, когда состоится последняя продовольственная ярмарка в Барнауле. Адреса

В Барнауле последняя продовольственная ярмарка пройдет 4 ноября, сообщается на сайте мэрии.

На ярмарках планируют продавать овощи, фрукты, а также мясо птицы, говядину и свинину.

Также там будут представлены рыбные деликатесы, сладости, хлебобулочные изделия и другое.



Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00.

Адреса площадок

Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);

50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

площадь Народная;

Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном «Опера»);

Чайковского, 21а в поселке Южном.

Ранее стало известно, что почти 8 млн рублей барнаульцы потратили на продовольственных ярмарках.