5 ноября
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Стало известно, когда состоится последняя продовольственная ярмарка в Барнауле. Адреса

В Барнауле последняя продовольственная ярмарка пройдет 4 ноября, сообщается на сайте мэрии.

Овощи. Урожай.
Овощи. Урожай.
СС0

На ярмарках планируют продавать овощи, фрукты, а также мясо птицы, говядину и свинину.

Также там будут представлены рыбные деликатесы, сладости, хлебобулочные изделия и другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00.

Адреса площадок

  • Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);
  • 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном «Опера»);
  • Чайковского, 21а в поселке Южном.

Ранее стало известно, что почти 8 млн рублей барнаульцы потратили на продовольственных ярмарках.

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