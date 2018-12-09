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9 декабря
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Новый плацкартный вагон: пока макет, но стало известно, когда появится первый

Новый плацкартный вагон для опытной эксплуатации планируется изготовить до конца текущего года. Такое заявление сделал директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, сообщает телеканал «Звезда». Правда, пока это будет только один вагон. Сейчас же собираются отзывы о макете.

Новый плацкартный вагон.
Новый плацкартный вагон.
http://photos.bd-event.ru

Дмитрий Перов сказал, что сейчас был представлен полномасштабный макет, который в ближайшие дни будет находиться на Казанском вокзале. До конца года «РЖД» соберет пожелания пассажиров. Кроме того, до конца года планируется сделать один вагон.

Представитель РЖД добавил, что новый вагон будут эксплуатировать в тестовом формате на разных направлениях для его доработки перед серийным выпуском.

Новый плацкартный вагон.
Новый плацкартный вагон.
photos.bd-event.ru

Ранее в «РЖД» уже познакомили с новым вагоном. Представители госкомпании отметили, что что цена на железнодорожные билеты из-за обновления вагонов не изменится. Стоимость поездок регулируется антимонопольной службой, поэтому нынешние цены останутся и после введения в эксплуатацию новых плацкартов.

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