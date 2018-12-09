Новый плацкартный вагон: пока макет, но стало известно, когда появится первый

Дмитрий Перов сказал, что сейчас был представлен полномасштабный макет, который в ближайшие дни будет находиться на Казанском вокзале. До конца года «РЖД» соберет пожелания пассажиров. Кроме того, до конца года планируется сделать один вагон.
Представитель РЖД добавил, что новый вагон будут эксплуатировать в тестовом формате на разных направлениях для его доработки перед серийным выпуском.
Ранее в «РЖД» уже познакомили с новым вагоном. Представители госкомпании отметили, что что цена на железнодорожные билеты из-за обновления вагонов не изменится. Стоимость поездок регулируется антимонопольной службой, поэтому нынешние цены останутся и после введения в эксплуатацию новых плацкартов.