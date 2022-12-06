Стартапы из 5 регионов поборются за гранты от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» в финале конкурса социальных проектов

Сибирь — Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» объявили финалистов Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Девять предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска и Новосибирска представят на суд жюри инициативы, направленные на улучшение качества жизни особенных детей, помощь выпускникам детских домов, профилактику буллинга. Победители получат гранты до 1,5 млн рублей.

В этом году на ежегодный конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact — влияние, воздействие, эффект) поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. В полуфинале экспертное жюри оценивало уже 31 проект из 17 регионов. Эти участники прошли обучающий трехмесячный бизнес-курс в «Преинкубаторе». В финал вышли 9 проектов в номинации «Масштабный проект» и 3 проекта в номинации «Локальный проект». Очная защита масштабных проектов состоится 14 декабря в Москве. Лидеры лучших из них, по решению жюри, получат гранты до 1,5 млн рублей, все финалисты — возможность учиться и развивать свои бизнес-компетенции и стартапы в «Инкубаторе» фонда, а также поддержку сообщества единомышленников.

Каждый стартап в номинации «Масштабный проект» получит оценку взрослого и детского жюри. Членами взрослого жюри выступят топ-менеджеры компаний — партнеров фонда: оператора мобильной связи Tele2, группы компаний Viasat, УК «Деметра-Холдинг» и других. В детское жюри войдут судьи в возрасте от 9 до 14 лет, которые помогут точнее оценить потенциальный эффект инициатив с точки зрения их реальных благополучателей.

Анастасия Катышева и Анастасия Белощенко в Преинкубаторе. Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл»

Финалисты конкурса в номинации «Масштабный проект» (для городов с населением от 100 000 человек):

Людмила Арчвадзе ( Москва), моделирование и производство адаптивной одежды для особенных детей Danylino. Мария Петрикова ( Екатеринбург), авторские методики стоматологической помощи детям с ОВЗ без применения общего наркоза. Алена Образцова и Наталья Смирнова ( Санкт-Петербург), проект «Мир ТСР» — производство и продажа аксессуаров к техническим средствам реабилитации ( ТСР) для правильного позиционирования детей с нарушениями в функционировании опорно-двигательного аппарата. Елена Паклина ( Ульяновск), проект Abacus Kids — обучение педагогов , тифлопедагогов , воспитателей , дефектологов работе по обучению особенных детей ментальному счету с помощью авторского электронного устройства. Анастасия Катышева и Анастасия Белощенко ( Санкт-Петербург), проект «Оберегая счастье» — дистанционный мониторинг рисков у недоношенных детей и детей с перинатальной патологией , онлайн-поддержка родительских компетенций , в том числе обучение развивающему уходу , в первый год жизни ребенка. Елизавета Галуцкая и Олег Береженко ( Санкт-Петербург), кофейня «СПЭШЛ» — транзитное трудоустройство выпускников детских домов. Галина Звягина ( Москва), проект Little Sweet Lemon — авторские тренажеры для реабилитации детей с ОВЗ. Лилия Кукушкина ( Москва), проект «Урок толерантности к внешности» — профилактика буллинга. Наталья Степанова ( Новосибирск), проект «Детский Атлас» — интерактивные атласы регионов страны , расширяющие знания о родном крае , вовлекающие школьников в исследовательскую деятельность и развивающие учебную мотивацию.

София Шагинян,

руководитель программы поддержки импакт-стартапов фонда «Навстречу переменам»:

— В этом году в полуфинал конкурса вышли действительно сильные проекты. Уровень проектов отметили и сотрудники фонда, и менторы, и эксперты фонда, в том числе из компании Tele2, которые принимали участие в онлайн-интервью после «Преинкубатора». Выбирать было очень непросто. При оценке мы обращали внимание на баланс потенциала социального воздействия, финансовой устойчивости, системности и масштабируемости проекта. Не менее важны для нас и личностные качества заявителя, его мотивация, лидерские способности, желание и готовность участвовать в программе «Инкубатор». Мы благодарим всех конкурсантов и полуфиналистов конкурса и уверены, что еще не раз увидим рост и развитие прекрасных проектов вне зависимости от результатов отбора. А финалистам желаем собранности, решительности и удачи, предстоит плотный процесс подготовки к финалу и, надеюсь, долгосрочный системный рост в «Инкубаторе».

Елена Паклина,

социальный предприниматель , создательница центра интеллектуального развития Abacus Kids ( Ульяновск):

— В какой-то момент ко мне как к математику стали обращаться родители особенных детей. И мы начали с ними заниматься. Когда все получается у здоровых детей — это очень радует, а когда у особенных — радости в сто раз больше! В «Преинкубаторе» — на первом этапе обучения и подготовки к защите проектов — команда фонда помогла нам многое переосмыслить и выбрать четкую стратегию. Мы сразу начали что-то менять, внедрять. И поскольку в сообществе родителей деток с ОВЗ информация распространяется быстро, уже после «Преинкубатора» у нас закипела работа. Мы долго ждали результатов, переживали, сомневались, достаточно ли хорошо проработали проект к защите перед экспертным жюри — и вот мы в финале. С предвкушением ждем 14 декабря.

Победитель в номинации «Локальный проект» (для населенных пунктов, где проживают до 100 000 человек) будет определен и объявлен отдельно.