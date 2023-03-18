Субботняя продуктовая ярмарка пользуется успехом в Барнауле

Товарооборот субботней ярмарки в краевой столице составил 9,5 млн рублей 18 марта, сообщают в мэрии Барнаула.

Торговые точки открылись во всех районах города. Продукцию представили более 200 товаропроизводителей Барнаула и районов края.

Больше всего покупателей интересовали мясо и мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбаса и копчености.

Товарооборот составил 9,5 млн рублей. Цены на ярмарках до 45,5% ниже, чем в торговых сетях, и до 37,1% ниже, чем на рынках Барнаула.

Такие низкие цены позволяет установить привлечение фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий.

Напомним, еженедельные ярмарки начались в городе с 18 февраля.

Следующая ярмарка пройдет 25 марта с 10:00 до 14:00 по адресам:

сквер 60 лет СССР ( площадка у фонтана);

площадка у фонтана); ул. Германа Титова , 9 ( сквер им. Германа Титова);

9 сквер им. Германа Титова); Новосиликатный , ул. Новосибирская , 16в;

ул. Новосибирская 16в; Лебяжье ул. Центральная , 65а;

65а; Затон , ул. Водников , 11;

ул. Водников 11; Казенная Заимка.

Ранее более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле.