Субботняя продуктовая ярмарка пользуется успехом в Барнауле

Торговые точки открылись во всех районах города. Продукцию представили более 200 товаропроизводителей Барнаула и районов края.
Больше всего покупателей интересовали мясо и мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбаса и копчености.
Товарооборот составил 9,5 млн рублей. Цены на ярмарках до 45,5% ниже, чем в торговых сетях, и до 37,1% ниже, чем на рынках Барнаула.
Такие низкие цены позволяет установить привлечение фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий.
Напомним, еженедельные ярмарки начались в городе с 18 февраля.
Следующая ярмарка пройдет 25 марта с 10:00 до 14:00 по адресам:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана);
- ул. Германа Титова, 9 (сквер им. Германа Титова);
- Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
- Лебяжье ул. Центральная, 65а;
- Затон, ул. Водников, 11;
- Казенная Заимка.
Ранее более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле.