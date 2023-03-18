18 марта
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Потребитель

Субботняя продуктовая ярмарка пользуется успехом в Барнауле

Товарооборот субботней ярмарки в краевой столице составил 9,5 млн рублей 18 марта, сообщают в мэрии Барнаула.

Субботняя продуктовая ярмарка.
Субботняя продуктовая ярмарка.
barnaul.org

Торговые точки открылись во всех районах города. Продукцию представили более 200 товаропроизводителей Барнаула и районов края.

Больше всего покупателей интересовали мясо и мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбаса и копчености.

Товарооборот составил 9,5 млн рублей. Цены на ярмарках до 45,5% ниже, чем в торговых сетях, и до 37,1% ниже, чем на рынках Барнаула.

Такие низкие цены позволяет установить привлечение фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий.

Напомним, еженедельные ярмарки начались в городе с 18 февраля.

Следующая ярмарка пройдет 25 марта с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана);
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер им. Германа Титова);
  • Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
  • Лебяжье ул. Центральная, 65а;
  • Затон, ул. Водников, 11;
  • Казенная Заимка.

Ранее более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле.

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