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Субсидии на оплату услуг ЖКХ. Надо ли их переоформлять жителям Алтайского края?

Особый, беззаявительный, порядок продления субсидий на оплату услуг ЖКХ в период пандемии, действовавший до 1 октября, продлен до 31 декабря. Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края, рассказала, на кого он распространяется.

Деньги, отопление.
Деньги, отопление.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Кому не надо подавать заявления

Субсидии на оплату услуг ЖКХ предоставляются на 6 месяцев, и до начала пандемии их предоставляли по заявлению на 6 месяцев. И при предъявлении различных справок.

Но с 1 апреля по 1 октября в крае переоформление упростили. Субсидии стали продлевать автоматически в беззаявительном порядке всем, у кого заканчивался срок.

«Это было одним из новшеств 2020 года. За этот период около 80 тысяч семей воспользовались этим правом, субсидии были продлены автоматически», — объяснила Наталья Оськина.

Вот этот порядок — то есть беззаявительное, автоматическое продление субсидий на ЖКХ — сохранен до 31 декабря.

Всем, у кого до начала нового года заканчивается срок действия ранее оформленной субсидии, ее также будут продлевать автоматически на следующие 6 месяцев. Заявления подавать не требуется.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
Ксения Морозова.

Что будет в 2021 году

Что будет в 2021 году, пока неясно. По словам министра, вопрос о том, что и в 2021 году будет действовать такой же порядок, прорабатывается, но окончательно еще не решен.

«Будем ждать правоустанавливающих документов из Федерации и действовать в соответствии с ними», — объяснила Наталья Оськина.

По данным правительства края, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на одну семью составил 2,2 тыс. рублей.

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