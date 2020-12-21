Субсидии на оплату услуг ЖКХ. Надо ли их переоформлять жителям Алтайского края?

Кому не надо подавать заявления
Субсидии на оплату услуг ЖКХ предоставляются на 6 месяцев, и до начала пандемии их предоставляли по заявлению на 6 месяцев. И при предъявлении различных справок.
Но с 1 апреля по 1 октября в крае переоформление упростили. Субсидии стали продлевать автоматически в беззаявительном порядке всем, у кого заканчивался срок.
«Это было одним из новшеств 2020 года. За этот период около 80 тысяч семей воспользовались этим правом, субсидии были продлены автоматически», — объяснила Наталья Оськина.
Вот этот порядок — то есть беззаявительное, автоматическое продление субсидий на ЖКХ — сохранен до 31 декабря.
Всем, у кого до начала нового года заканчивается срок действия ранее оформленной субсидии, ее также будут продлевать автоматически на следующие 6 месяцев. Заявления подавать не требуется.
Что будет в 2021 году
Что будет в 2021 году, пока неясно. По словам министра, вопрос о том, что и в 2021 году будет действовать такой же порядок, прорабатывается, но окончательно еще не решен.
«Будем ждать правоустанавливающих документов из Федерации и действовать в соответствии с ними», — объяснила Наталья Оськина.
По данным правительства края, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на одну семью составил 2,2 тыс. рублей.