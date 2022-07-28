29 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Суд вновь запретил браузер Tor в России

Анонимный браузер Tor вновь попал под запрет в России. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Ленинский районный суд Саратова.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Судья в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры и постановил ограничить доступ к ресурсу на территории РФ.

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту анонимного браузера Tor по решению Саратовского районного суда еще в декабре 2021 года.

Перед блокировкой администрация Tor получила уведомление от Роскомнадзора с призывом удалить «запрещенную информацию», в противном случае угрожая ограничить доступ к проекту.

В январе владелец сайта The Tor Project Inc. обжаловал решение суда, указав, что дело, которое затрагивает интересы компании, рассматривалось без привлечения ее представителей. В мае Саратовский областной суд удовлетворил апелляцию, направив дело на повторное рассмотрение.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость