Суд вновь запретил браузер Tor в России

Судья в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры и постановил ограничить доступ к ресурсу на территории РФ.
Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту анонимного браузера Tor по решению Саратовского районного суда еще в декабре 2021 года.
Перед блокировкой администрация Tor получила уведомление от Роскомнадзора с призывом удалить «запрещенную информацию», в противном случае угрожая ограничить доступ к проекту.
В январе владелец сайта The Tor Project Inc. обжаловал решение суда, указав, что дело, которое затрагивает интересы компании, рассматривалось без привлечения ее представителей. В мае Саратовский областной суд удовлетворил апелляцию, направив дело на повторное рассмотрение.