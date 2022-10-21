21 октября
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Потребитель

Такие же умные, как хозяева. Жителям Алтайского края упрощают жизнь смарт-устройства

С начала года в регионе на 15% увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются жители.

Источник_Fleepik.com.

Согласно исследованию компании «Мегафон» жители Алтайского края все активнее осваивают смарт-системы для упрощения быта: ставят умные автосигнализации, розетки, отопительные котлы и другие техночудеса. Причем, эта тенденция касается не только городов, но и сел. Рассказываем, как в регионе дома становятся умнее, а жизнь легче.

— Цифровыми помощниками пользуются не только жители крупных городов края — Барнаула, Бийска, Рубцовска — но также пригородных и сельских территорий. Число пользователей таких технологий в нашей сети только за последние полгода выросло в 1,5 раза. От стабильной работы подобных устройств зависит безопасность и комфорт наших абонентов, поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру связи, в том числе и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование IoT-систем в регионе", — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

Только в этом году МегаФон модернизировал сеть в 80 краевых локациях, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных с множества устройств учета ресурсов, в том числе счетчиков электроэнергии. Для этого МегаФон с 2020 года развивает в Алтайском крае специальный стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.

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