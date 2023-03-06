«Таких ставок давно не было»: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

Вы также можете рефинансировать кредиты других банков по сниженной ставке 4,9% годовых. Это позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе Банка «Левобережный».
Сумма кредита — от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок — от 6 месяцев до 5 лет. Возможно досрочное погашение без комиссии. Минимальная ставка 4,9% годовых действует для новых и действующих клиентов банка при страховании.
Кредит «На любые цели» — это доступный вариант для всех, кому срочно понадобились деньги на неотложные нужды. Он признан лучшим потребительским кредитом в России*.
Подайте заявку на кредит прямо сейчас — на сайте, в мобильном приложении BL-Online, по телефону 8−800−3333−555 или в офисах Банка «Левобережный» в Алтайском крае:
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22;
г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.
Заявка рассматривается в течение 1 часа после предоставления документов. Кредитные средства можно получить онлайн.
* Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» занял 1-е место в рейтинге кредитов наличными в ноябре 2022 г. среди банков из топ-51−100 по объемам кредитования в России, по данным «Выберу.ру».
Срок акции: 13.02.2023−13.03.2023. Срок кредитования — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка — 4,9% годовых при подключении дополнительных услуг согласно тарифам банка, в т.ч. финансовой защиты жизни и здоровья. Ставка без дополнительных услуг — от 17,5% до 25,5% годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». У заемщиков, кроме участников зарплатных проектов банка, должна быть регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее трех полных месяцев. Полные условия по процентной ставке, особые условия (сумма, категория заемщика), которые согласовываются при предоставлении кредита, размещены на сайте nskbl.ru.
Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.