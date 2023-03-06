«Таких ставок давно не было»: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

Хотите съездить отдохнуть, сделать ремонт, обновить машину или все сразу? Позвольте себе реализовать свои мечты с кредитом «На любые цели» Банка «Левобережный».

Вы также можете рефинансировать кредиты других банков по сниженной ставке 4,9% годовых. Это позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе Банка «Левобережный».

Сумма кредита — от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок — от 6 месяцев до 5 лет. Возможно досрочное погашение без комиссии. Минимальная ставка 4,9% годовых действует для новых и действующих клиентов банка при страховании.

Кредит «На любые цели» — это доступный вариант для всех, кому срочно понадобились деньги на неотложные нужды. Он признан лучшим потребительским кредитом в России*.

Информация о кредите. Источник: Банк «Левобережный».

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г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22;

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Заявка рассматривается в течение 1 часа после предоставления документов. Кредитные средства можно получить онлайн.

* Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» занял 1-е место в рейтинге кредитов наличными в ноябре 2022 г. среди банков из топ-51−100 по объемам кредитования в России, по данным «Выберу.ру».