ТаймЛизинг снизил процентные ставки на 1,5 процента

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса «ТаймЛизинг» снижает процентные ставки: на оборудование на 1,5%, на транспорт и спецтехнику на 0,5%.

Работая на рынке больше 10 лет, мы всегда стараемся находить индивидуальный подход к каждому клиенту. В новой экономической реальности бизнес сталкивается с вызовами и задачами, которых до этого не существовало. Формируя новые продуты и совершенствуя существующие, мы предоставляем отличную возможность бизнесу взять новый курс в развитии. Так, при лизинге колесной техники стоимостью до 50 млн. рублей с пониженной ставкой мы можем предложить вам выгоду до 500 тыс. рублей.

«ТаймЛизинг» создаёт комфортные условия для лизинга:

сниженная ставка по оборудованию на 1,5%;

сниженная ставка по колесной технике на 0,5%;

минимальный пакет документов;

предварительное одобрение сделки за 3 часа;

оформление лизинговой сделки от 2 до 6 рабочих дней;

без первоначального взноса;

возможность 100% оплаты подрядчику;

возможность составления индивидуального графика платежей.

Воспользоваться предложением очень просто — для этого нужно оставить заявку на сайте.

Размер скидки индивидуален для каждого клиента и зависит от ряда факторов.

Не является публичной офертой.

ООО «ТаймЛизинг»

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 44а

тел: 8−905−083−43−71.







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