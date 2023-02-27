27 февраля
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Потребитель

ТаймЛизинг снизил процентные ставки на 1,5 процента

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса «ТаймЛизинг» снижает процентные ставки: на оборудование на 1,5%, на транспорт и спецтехнику на 0,5%.

«ТаймЛизинг» создаёт комфортные условия для лизинга.
«ТаймЛизинг» создаёт комфортные условия для лизинга.
Фото предоставлено компанией «ТаймЛизинг».

Работая на рынке больше 10 лет, мы всегда стараемся находить индивидуальный подход к каждому клиенту. В новой экономической реальности бизнес сталкивается с вызовами и задачами, которых до этого не существовало. Формируя новые продуты и совершенствуя существующие, мы предоставляем отличную возможность бизнесу взять новый курс в развитии. Так, при лизинге колесной техники стоимостью до 50 млн. рублей с пониженной ставкой мы можем предложить вам выгоду до 500 тыс. рублей.

«ТаймЛизинг» создаёт комфортные условия для лизинга:

  • сниженная ставка по оборудованию на 1,5%;
  • сниженная ставка по колесной технике на 0,5%;
  • минимальный пакет документов;
  • предварительное одобрение сделки за 3 часа;
  • оформление лизинговой сделки от 2 до 6 рабочих дней;
  • без первоначального взноса;
  • возможность 100% оплаты подрядчику;
  • возможность составления индивидуального графика платежей.

Воспользоваться предложением очень просто — для этого нужно оставить заявку на сайте.

Размер скидки индивидуален для каждого клиента и зависит от ряда факторов.

Не является публичной офертой.

ООО «ТаймЛизинг»

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 44а
тел: 8−905−083−43−71.




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