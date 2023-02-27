ТаймЛизинг снизил процентные ставки на 1,5 процента

Работая на рынке больше 10 лет, мы всегда стараемся находить индивидуальный подход к каждому клиенту. В новой экономической реальности бизнес сталкивается с вызовами и задачами, которых до этого не существовало. Формируя новые продуты и совершенствуя существующие, мы предоставляем отличную возможность бизнесу взять новый курс в развитии. Так, при лизинге колесной техники стоимостью до 50 млн. рублей с пониженной ставкой мы можем предложить вам выгоду до 500 тыс. рублей.
«ТаймЛизинг» создаёт комфортные условия для лизинга:
- сниженная ставка по оборудованию на 1,5%;
- сниженная ставка по колесной технике на 0,5%;
- минимальный пакет документов;
- предварительное одобрение сделки за 3 часа;
- оформление лизинговой сделки от 2 до 6 рабочих дней;
- без первоначального взноса;
- возможность 100% оплаты подрядчику;
- возможность составления индивидуального графика платежей.
Воспользоваться предложением очень просто — для этого нужно оставить заявку на сайте.
Размер скидки индивидуален для каждого клиента и зависит от ряда факторов.
Не является публичной офертой.
ООО «ТаймЛизинг»
г. Барнаул, пр. Ленина, д. 44а
тел: 8−905−083−43−71.
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