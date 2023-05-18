Торговый центр Лидер приглашает на свой День рождения.

20 мая с 10:00 в честь Дня рождения ТЦ пройдет беспроигрышная лотерея. Соверши покупку от 500 рублей в любом отделе ТЦ Лидер (ул.Шумакова, 46) и получи гарантированный приз! Призов много не бывает и поэтому среди всех участников будет разыгран главный приз — смарт телевизор от Торгового центра Лидер!
С 14:00 начнется праздничная программа: бесплатная сладкая вата, выступления творческих коллективов, конкурсы и веселые игры!
Отличное настроение, заряд позитива гарантированы!
Также 20 мая в ТЦ Лидер с 15:00 до 20:00 пройдет мероприятие в рамках акции «Ночь музеев».
Место проведения: музей музыкальных инструментов Народного мастера Алтайского края А. Гнездилова, 2 этаж, отдел «Balt».
В программе мероприятия заявлены выступления семейного ансамбля народных инструментов, творческие встречи с мастерами-художниками музыкальных инструментов, экспресс-уроки игры на музыкальных инструментах.