6 марта
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Потребитель

Тропический рай и бабочки со всего мира

В Барнаул приехала уникальная выставка — «Планета живых тропических бабочек», которая подарит незабываемые эмоции!

Бабочка.
Бабочка.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

На выставке собраны гости из разных стран: Африки, Южной Америки, Филиппин.
Выставка проходит в ТРЦ «Арена» (4 этаж), Павловский тракт, 188, с 4 марта по 9 апреля 2023 г.
Экзотические бабочки, которые рождаются на ваших глазах. Один взмах крыльев и мир вокруг уже никогда не будет прежним!
Огромное множество крылатых красавиц со всех уголков планеты перенесут вас в тропический рай!

Бабочки.
Бабочки.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.
Бабочки.
Бабочки.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Что входит в стоимость:

  • До 100 разных бабочек в свободном полёте.
  • Возможность увидеть весь жизненный цикл бабочки.
  • Бесплатная фото- и видеосъемка.

Только представьте, сколько можно сделать потрясающих фотографий для социальных сетей! Восторженные комментарии и огромное количество лайков вам гарантировано!

Девушка с бабочкой.
Девушка с бабочкой.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.
Девушка с бабочкой.
Девушка с бабочкой.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Видели ли вы когда-нибудь, как рождается бабочка из кокона?
Теперь у вас и ваших детей есть шанс оценить это чудо природы!
Это же настоящее волшебство!
Невероятно и восхитительно, когда из серого и невзрачного логова прорывается жизнь, да какая!

Коконы бабочек.
Коконы бабочек.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Черно-алые, золотистые, лазурно-голубые, перламутрово-сиреневые… Они имеют различный размер (крылышки могут достигать 12 сантиметров), необычный окрас и свободно порхают по помещению, периодически садясь на восторженных посетителей и фрукты с цветами.

Посетители могут не только любоваться ими, но также накормить. И что ещё удивительнее — увидеть весь жизненный цикл этих летающих фей. В невольный восторг приходят и взрослые, и дети.

Бабочка.
Бабочка.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.
Бабочка.
Бабочка.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.
Бабочка.
Бабочка.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.
Бабочка.
Бабочка.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Около сотни разноцветных экзотических бабочек, собранных в одном месте — это ли не чудо?!

Бабочки.
Бабочки.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.
Бабочка.
Бабочка.
Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Купить билет можно в ВК, на сайте и в кассе выставки.

ВК: vk.com/planetababochek
Сайт: планетабабочек.рф/barnaul

График работы: ежедневно с 11.00 до 20.00 ч. (кроме понедельника)

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