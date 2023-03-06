Тропический рай и бабочки со всего мира

На выставке собраны гости из разных стран: Африки, Южной Америки, Филиппин.
Выставка проходит в ТРЦ «Арена» (4 этаж), Павловский тракт, 188, с 4 марта по 9 апреля 2023 г.
Экзотические бабочки, которые рождаются на ваших глазах. Один взмах крыльев и мир вокруг уже никогда не будет прежним!
Огромное множество крылатых красавиц со всех уголков планеты перенесут вас в тропический рай!
Что входит в стоимость:
- До 100 разных бабочек в свободном полёте.
- Возможность увидеть весь жизненный цикл бабочки.
- Бесплатная фото- и видеосъемка.
Только представьте, сколько можно сделать потрясающих фотографий для социальных сетей! Восторженные комментарии и огромное количество лайков вам гарантировано!
Видели ли вы когда-нибудь, как рождается бабочка из кокона?
Теперь у вас и ваших детей есть шанс оценить это чудо природы!
Это же настоящее волшебство!
Невероятно и восхитительно, когда из серого и невзрачного логова прорывается жизнь, да какая!
Черно-алые, золотистые, лазурно-голубые, перламутрово-сиреневые… Они имеют различный размер (крылышки могут достигать 12 сантиметров), необычный окрас и свободно порхают по помещению, периодически садясь на восторженных посетителей и фрукты с цветами.
Посетители могут не только любоваться ими, но также накормить. И что ещё удивительнее — увидеть весь жизненный цикл этих летающих фей. В невольный восторг приходят и взрослые, и дети.
Около сотни разноцветных экзотических бабочек, собранных в одном месте — это ли не чудо?!
Купить билет можно в ВК, на сайте и в кассе выставки.
ВК: vk.com/planetababochek
Сайт: планетабабочек.рф/barnaul
График работы: ежедневно с 11.00 до 20.00 ч. (кроме понедельника)
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