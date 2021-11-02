2 ноября -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

ЦБ ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах

Центральный банк России (ЦБ) предостерег кредитные и микрофинансовые организации (МФО) от участия в схемах с недобросовестной рассрочкой на покупку товаров, пишет РБК.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Банк России предупреждает — кредитным организация следует воздержаться от практик предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.

В ЦБ указали — когда торгово-сервисные предприятия продают потребителям товары или услуги в рассрочку, клиент оплачивает товар не напрямую, а через посредников. Их называют операторами сервисов рассрочки. Они рассчитываются с магазинами сразу, а от покупателя ждут выплат по займу.

Права требования к покупателям при этом магазин продает профессиональным кредиторам — банкам или МФО. Это нужно для того, чтобы они могли заниматься взысканием долга в случае прекращения платежей. Операторы обычно аффилированы с такими кредиторами, пишет Газета.Ru.

Проблема заключается в том, что такие отношения между всеми тремя сторонами можно считать кредитными, но с покупателями не заключается договор потребительского кредита. А его отсутствие «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий», считают в Банке России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость