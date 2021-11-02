ЦБ ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах

Центральный банк России (ЦБ) предостерег кредитные и микрофинансовые организации (МФО) от участия в схемах с недобросовестной рассрочкой на покупку товаров, пишет РБК .

Банк России предупреждает — кредитным организация следует воздержаться от практик предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.

В ЦБ указали — когда торгово-сервисные предприятия продают потребителям товары или услуги в рассрочку, клиент оплачивает товар не напрямую, а через посредников. Их называют операторами сервисов рассрочки. Они рассчитываются с магазинами сразу, а от покупателя ждут выплат по займу.

Права требования к покупателям при этом магазин продает профессиональным кредиторам — банкам или МФО. Это нужно для того, чтобы они могли заниматься взысканием долга в случае прекращения платежей. Операторы обычно аффилированы с такими кредиторами, пишет Газета.Ru.

Проблема заключается в том, что такие отношения между всеми тремя сторонами можно считать кредитными, но с покупателями не заключается договор потребительского кредита. А его отсутствие «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий», считают в Банке России.