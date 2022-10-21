Цена на рыбу и морепродукты резко повысится в России

Законопроект о втором этапе распределения рыбных инвестиционных квот может привести к росту цен на продукцию, пишет URA.RU

Как отмечают в заключении Счетной Палаты РФ, платить за реализацию инвестиционных проектов будет конечный потребитель.

Российская продукция по сравнению с зарубежными производителями на внешнем рынке будет иметь меньшую конкурентоспособность из-за высокой себестоимости.

С 2024 года договоры с компаниями могут завершиться, весь промысел будет остановлен.

В рамках законопроекта предлагается выделение 24% квот на добычу сельди и минтая под инвестиции в строительство флота и береговых заводов.

Оставшиеся 50% крабовых квот и 100% на моллюсков планируют отправить на аукционы с инвестиционными обязательствами.