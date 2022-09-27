28 сентября
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Потребитель

Минимальную стоимость водки и коньяка могут повысить в России

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену водки и коньяка в России с 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Сало и водка.
Сало и водка.
whenonearth.net

Ведомство предлагает повысить минимальную стоимость водки в розницу до 281 рубля (сейчас 261) за 0,5 литра, коньяка — до 517 рублей (с 480), а бренди — до 375 рублей (с 348).

При этом минимальную отпускную цену на бренди хотят поднять до 289 рублей (с 270), на коньяк — до 397 рублей (с 371), водку — до 229 рублей (с 214).

Повышение затронет и оптовые цены: на бренди — с 284 до 304 рублей, коньяк — с 391 до 419 рублей, и водку — с 222 до 238 рублей за 0,5 литра.

Предполагается, что эта мера позволит бороться с «теневым» производством алкоголя.

Ранее россияне бросились скупать джин и пиво.

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