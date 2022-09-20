В Минпромторге россиян призвали есть личинки мух и мясо из гороха

По словам Мантурова, необязательно концентрировать внимание на мясе. Можно переключиться на продукты из растительного белка.
Как считает министр, использование растительного сырья — тренд, которому следуют отечественные производители. Но пока они осторожны.
Кстати, Денис Мантуров попробовал бургер с котлетой из растительных белков, овощей, аквафабы, а также с концентратом личинки мух черной львинки.
«Наверно, нужно поработать с ментальностью <…> И черная львинка может «зайти», — говорит глава Минпромторга.
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