20 сентября
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Потребитель

В Минпромторге россиян призвали есть личинки мух и мясо из гороха

Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал россиян пробовать мясо из сои, гороха и риса, пишет РБК. Кроме того, считает он, следует привыкать к продукции из личинок черной львинки (мух).

Котлеты.
Котлеты.
СС0

По словам Мантурова, необязательно концентрировать внимание на мясе. Можно переключиться на продукты из растительного белка.

Как считает министр, использование растительного сырья — тренд, которому следуют отечественные производители. Но пока они осторожны.

Кстати, Денис Мантуров попробовал бургер с котлетой из растительных белков, овощей, аквафабы, а также с концентратом личинки мух черной львинки.

«Наверно, нужно поработать с ментальностью <…> И черная львинка может «зайти», — говорит глава Минпромторга.

Три сытных диетических завтрака — в нашей подборке.

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