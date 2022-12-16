Ценности и правила безупречного интерьера от салона Verde Decor

Владелица салона Verde Decor Яна Атюнина рассказала, как создать интерьер мечты и при этом сделать его актуальным, качественным и психологически комфортным. В условиях зимнего «цветоголодания» как никогда важно впускать в свою жизнь яркие оттенки. Как в этом может помочь салон — расскажем в этом материале.

Добрый волшебник

Verde Decor* — салон, в который можно обратиться, даже если вы самостоятельно разрабатываете дизайн. Его можно сравнить с добрым волшебником, миссия которого — помочь человеку исполнить мечту о красивом интерьере. Именно поэтому это салон, а не магазин в стиле «купи-­уходи», — подчеркивает Яна Атюнина. Его достоинства — индивидуальный подход и комплексная работа. Еще одно преимущество Verde Decor — в его ассортименте. Широкая линейка вобрала в себя только качественные и проверенные материалы. Все необходимые для ремонта мечты товары можно собрать в одном месте.

Материалы для отделки: обои , фрески , интерьерные и фасадные краски , лепной декор из полиуретана и гипса.

фрески интерьерные и фасадные краски лепной декор из полиуретана и гипса. Напольные покрытия: ПВХ-плитки , ламинат , ковровые покрытия.

ламинат ковровые покрытия. Освещение — от розеток до люстр.

Текстиль для обивки мебели со шторами.

Подобрать в салоне можно даже такие мелочи, как вазы, рамки, статуэтки, подсвечники и ароматы.

Еще одна особенность салона: он может выйти за рамки ассортимента и, например, подобрать мебель под запрос. Ведь главное для Verde Decor — не продать товар, а подарить идею.

— Мы не просто подбираем обои, а находим варианты, как обыграть их. Чтобы человек понимал, куда ему идти дальше, — объясняет Яна Атюнина. — Бывало, клиент, который делал ремонт без дизайнера, после покупки присылал нам фото дверей и просил совета, какую выбрать. Такое доверие бесценно.

Уйти от рутины

Как говорит Яна Атюнина, дом должен быть местом, откуда не хочется уходить. Такого эффекта трудно добиться с помощью «нейтрального», бесцветного интерьера. Выбирать его могут по разным причинам. Есть мнение, что такой ремонт, лишенный настроения, сложно привязать к какому-либо стилю, поэтому он будет всегда актуальным. Иногда люди хотят исключить из поля зрения все, что в теории может раздражать. На самом деле все это не совсем так. Психологи говорят, что подобные «пустые» пространства, наоборот, замыливают глаз, угнетают. Поэтому даже в самых минималистичных интерьерах Яна Атюнина рекомендует «играть» хотя бы с фактурами. Для этого в салоне Verde Decor, например, можно подобрать декоративную штукатурку.

Интерьер. Источник: ru.freepik.co

Природа в доме

Кардинально настроение интерьера изменится, если работать с цветом. Чтобы сделать дом уютным, стоит начать с натуральных природных оттенков и фактур: травяные зеленые, небесно-голубые, желтые солнечные, бамбук, джут, дерево… Все это успокаивает, как прогулка в лесу, и никогда не устареет. А неожиданные природные сочетания, например, анималистичного принта с деревом и камнем сделают интерьер запоминающимся.

— Стремление к натуральности и чистоте продукта — это максимально актуальный тренд, — подчеркивает Яна Атюнина.

В ассортименте салона Verde Decor есть обои и текстиль из натуральных материалов. Производители гарантируют их качество и безвредность для человека и окружающей среды.

Главное — в деталях

— «Раскрасить» квартиру также можно с помощью акцентов. Какими они будут — зависит от стиля. Например, в брутальном loft (лофт) хорошо работают яркие акценты. Например, солнечный желтый диван. А в более спокойных скандинавских интерьерах и акценты должны быть менее навязчивыми. Например, задуманный цвет может появиться в плетении на чехлах подушек. Подобрать притягивающие внимание картины, вазы, статуэтки и другие элементы декора на любой вкус можно в салоне Verde Decor. Казалось бы, мелочь. Но такие вещи придают уют, обжитость и настроение. Любое пространство, как и женщина, может носить красивые украшения, — уверена Яна Атюнина.

В салоне есть и множество украшений в виде символа будущего года — кролика, а также новогодние игрушки.

Прощай , золото

Однако с акцентами и деталями нужно не переусердствовать. Потеряла актуальность чрезмерная многослойность, интерьеры стали «чище». Мода пошла не в сторону демонстрации внешнего «богатства», а к повышению качества ремонта и дизайна. Сейчас роскошный интерьер — не вензеля и золото от пола до потолка, а тщательно выверенный проект, созданный из дорогих и качественных материалов. К тому же такой ремонт позволит еще и сэкономить. Не придется тратить деньги на переделки. Салон Verde Decor поможет разобраться в брендах.

Салон Verde Decor проводит регулярные встречи для профессиональных дизайнеров. Фото Дмитрия Лямзина.

Правильный специалист

В любом важном деле стоит довериться профессионалам. По убеждению Яны Атюниной, хороший дизайнер — это, прежде всего, отличный психолог.

— Исследуя предпочтения, привычки и характер клиента, он сможет сделать такой интерьер, от которого человек будет в полном восторге. Воскликнет: «Ой, я даже не знал, что так люблю оранжевый!» — говорит она.

Само собой, специалист не только не боится цвета, но и умеет с ним работать. Иначе можно собрать «винегрет». Салон Verde Decor сотрудничает с профессиональными дизайнерами.

— Могу порекомендовать ребят, которые, на мой взгляд, делают действительно качественные и актуальные интерьеры и творчески подходят к своим проектам, — добавляет собеседница.

Все эти советы помогут создать дома атмосферу, с которой не захочется расставаться ни вам, ни вашим гостям.

* Верде Декор