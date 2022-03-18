18 марта
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Потребитель

Турецкий аналог американского фастфуда может появиться весной в России

Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken готовится выйти на российский рынок, сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, у сети в планах открыть 500−600 точек по всей стране.

Картофель фри. Фастфуд.
Картофель фри. Фастфуд.
CC0.

Российские моллы готовы предоставить туркам площади McDonald’s — арендодатели начинают переговоры о расторжении контрактов, если в ближайшее время сеть ресторанов не начнет работу, рассказал Булат Шакиров «Известиям».

По его словам, в фокусе внимания Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара и Екатеринбург.

Chitir Chicken уже развивается в 17 странах мира. Одно из главных преимуществ сети — работа с турецким оборудованием, которое не зависит от санкций и существенно не подскочило в цене.

«На следующей неделе представители Chitir Chicken и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве, а также контракты об аренде. Около 3−4 недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы, — уточнил эксперт.

Обсуждения о господдержке турецкой компании готовы вынести в Минпромторге. Речь пойдет об установлении льготных таможенных платежей и кредитов на открытие, а также выделении грантов.

Пока что компания McDonald’s платит аренду за помещения, но торговые центры все равно теряют доход, поскольку покупательский трафик сокращается, говорит Шакиров.

Он также напомнил, что в России развивается более 850 ресторанов McDonald’s, 80% из них — на арендованных площадях.

Шакиров добавил, что как только ТЦ найдут альтернативные иностранные бренды одежды, они начнут разрывать договоры аренды и с другими компаниями, которые остановили развитие в России.

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