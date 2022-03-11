McDonald's может открыть рестораны в России через полтора месяца

Рестораны McDonald’s могут возобновить работу через полтора месяца, сообщил ТАСС источник.

«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — сказал собеседник.

Также известно, что McDonald’s рассматривает возможность использования временно закрытых помещений в качестве центров волонтерской поддержки, пишет РБК.

Рестораны закроются в России 14 марта. Все сотрудники 850 российских ресторанов, как заявляли в компании, останутся трудоустроенными и продолжат получать полную зарплату, а также сохранят все нынешние льготы и гарантии от работодателя.

В Барнауле работают три ресторана McDonald’s.