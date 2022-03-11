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Жизнь

McDonald's может открыть рестораны в России через полтора месяца

Рестораны McDonald’s могут возобновить работу через полтора месяца, сообщил ТАСС источник.

Еда. Фастфуд.
Еда. Фастфуд.
pixabay.com.

«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — сказал собеседник.

Также известно, что McDonald’s рассматривает возможность использования временно закрытых помещений в качестве центров волонтерской поддержки, пишет РБК.

Рестораны закроются в России 14 марта. Все сотрудники 850 российских ресторанов, как заявляли в компании, останутся трудоустроенными и продолжат получать полную зарплату, а также сохранят все нынешние льготы и гарантии от работодателя.

В Барнауле работают три ресторана McDonald’s.

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