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Жизнь

Сын известного художника приковал себя наручниками к McDonald's в Москве

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, приковал себя наручниками у входа в ресторан McDonald’s на Пушкинской площади в Москве. В беседе с РЕН ТВ он рассказал, что его задержали правоохранители и выписали штраф за мелкое хулиганство.

Фастфуд. McDonald’s.
Фастфуд. McDonald’s.
CC0

Таким образом Лука Сафронов решил бороться за свою свободу, ценности и образ жизни.

«Дело в том, что я родился в 1990 году, спустя 9 месяцев ровно после открытия McDonald’s, в котором я сегодня был. И всю свою жизнь я разделял те ценности и ту философию, которые McDonald’s нам транслировал, — о толерантности, о том, что каждый человек может быть особенным, что каждый имеет права выбора», — вспоминает он.

Нарушителем этих свобод, по его мнению, стали сами США — страна, которая больше всех на планете говорит о правах человека.

Также Сафронов добавил, что он вегетарианец, и всегда заказывал в McDonald’s пирожок, коктейль и картошку, и заявил, что теперь он «прекрасно обойдется крошкой-картошкой».

«Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мне неприятно такое отношение!» — заключил он.


Кстати, McDonald’s на Пушкинской площади первым открылся в России 30 января 1990 года.

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