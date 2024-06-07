7 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель

Ученая из Барнаула рассказала про опасность электросамокатов в грозу

Кандидат физико-математических наук АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала, опасно ли кататься на электросамокатах в грозу, сообщает «Комсомольская правда».

Электросамокат
Электросамокат
СС0

Накануне в Барнауле прошел ураган, в связи с чем возник вопрос, опасно ли кататься в такую вредную погоду на электросамокатах.

По словам Андруховой, электросамокаты можно использовать в дождливую погоду, но производители советуют воздержаться от поездок по лужам. Покрышки не рассчитаны на езду по влажному тротуару, так как сделаны из пластика. Во время дождя самокат тяжело тормозит, из-за этого им становится сложнее управлять. Есть риски, что может возникнуть авария.

Но использовать самокат в грозу не рекомендуют. Прошлым летом в женщину, которая шла рядом с самокатом ударила молния, она получила серьезные ожоги ног, вспомнила «КП-Барнаул». Поэтому эксперт советует во время грозы слезть с самоката, припарковать его и отойти как можно дальше.

«Молния всегда ищет самый короткий путь для удара между землей и небом. Поэтому чаще всего бьет в высокие объекты, возвышающиеся над поверхностью земли. Именно по этой причине во время грозы очень опасно находиться на равнине или на поверхности воды, так как человек в этом случае превращается в самый высокий объект», — сообщает кандидат физико-математических наук АлтГУ Татьяна Андрухова

Ранее сообщалось, что подростам начали блокировать доступ к электросамокатам.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость