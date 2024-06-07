Ученая из Барнаула рассказала про опасность электросамокатов в грозу

Накануне в Барнауле прошел ураган, в связи с чем возник вопрос, опасно ли кататься в такую вредную погоду на электросамокатах.

По словам Андруховой, электросамокаты можно использовать в дождливую погоду, но производители советуют воздержаться от поездок по лужам. Покрышки не рассчитаны на езду по влажному тротуару, так как сделаны из пластика. Во время дождя самокат тяжело тормозит, из-за этого им становится сложнее управлять. Есть риски, что может возникнуть авария.

Но использовать самокат в грозу не рекомендуют. Прошлым летом в женщину, которая шла рядом с самокатом ударила молния, она получила серьезные ожоги ног, вспомнила «КП-Барнаул». Поэтому эксперт советует во время грозы слезть с самоката, припарковать его и отойти как можно дальше.

«Молния всегда ищет самый короткий путь для удара между землей и небом. Поэтому чаще всего бьет в высокие объекты, возвышающиеся над поверхностью земли. Именно по этой причине во время грозы очень опасно находиться на равнине или на поверхности воды, так как человек в этом случае превращается в самый высокий объект», — сообщает кандидат физико-математических наук АлтГУ Татьяна Андрухова

Ранее сообщалось, что подростам начали блокировать доступ к электросамокатам.

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