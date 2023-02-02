2 февраля
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Потребитель

Унитазы и раковины резко подорожали в России

В России сантехника подорожала на 30% за последний год, сообщил РИА Новости региональный директор компании Vitra Денис Гасс.

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

По словам Гасса, возникли сложности с поставками некоторых материалов. В частности, нарушилась цепочка поставок каолина (белой глины) и светложгущейся глины.

Кроме того, рост цен вызван уходом ряда европейских брендов.

По итогам 2022-го сантехника подорожала на 30%. Средняя стоимость унитаза с инсталляцией — 22 тыс. рублей.

«Раковина или ванная обойдется в 20 тыс. рублей, а за смеситель в среднем придется заплатить 10 тыс. рублей», — подчеркнул Гасс.

Ранее туалеты из Барнаула возмутили жителей Северодвинска.

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