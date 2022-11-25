Попали даже под линолеум. В Алтайском крае квартиру женщины затопило фекалиями

Квартиру жительницы Бийска затопило фекальными массами. Туда они стекли с восьми этажей, сообщают в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Экскременты потекли из унитаза. При прочистке канализации в подвале обнаружилось, что труба 11 сантиметров в диаметре забилась кошачьим наполнителем.

Квартира, в которой произошел инцидент, находится на первом этаже девятиэтажного дома.

Фекалиями затопило кухню (в том числе они попали под плинтусы и линолеум), спальню, коридор, кладовку и санузел. Пострадали обои, напольные покрытия, а дверь в коридоре разбухла и перестала закрываться.

По оценкам эксперта, ущерб составил 194,5 тыс. рублей. На управляющую организацию «СибЭКом» направили претензию о возмещении ущерба. Однако добровольно платить его отказались из-за «необоснованности».

Женщина обратилась в суд. Изучив материалы дела, там сказали, что постоянный осмотр канализации и размещение информации о запрете на сброс мусора — не основание, освобождающее от ответственности за компенсацию.

С УК взыскали материальный ущерб, штраф в 97,2 тыс. рублей, расходы по расходы по составлению технического заключения специалиста 9 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей.

Ранее подвал затопило кипящими фекалиями в российском городе.