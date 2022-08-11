Утвердить новые сроки маркировки пива предложил Минпромторг

Ввести обязательную маркировку пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков хотят в России с 1 апреля 2023 года. Проекты соответствующих постановления разместил Минпромторг на сайте нормативных правовых актов.

Как сообщили в ведомстве, обязательная маркировка будет возможна при интеграции Единой государственной автоматизированной системы учета алкоголя (ЕГАИС) и информационной системы маркировки.

«Обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков может стартовать с 1 апреля 2023 года, а аналогичные сроки предусмотрены и для маркировки безалкогольного пива», — подчеркивают в релизе Минпромторга.

Пиво. Бокал СС0

По информации министерства, проекты постановления также устанавливают сроки начала цифровой маркировки:

С 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация всех участников отрасли в системе маркировки «Честный знак»;

С 1 апреля 2023-го — маркировка пивной продукции в кегах;

С 1 октября 2023-го — в стеклянной и ПЭТ-таре;

С 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

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