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Утвержден новый механизм изменения тарифов ЖКХ

Правительство РФ утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования, который позволяет регионам устанавливать предельные индексы тарифов ЖКХ на несколько лет, сообщает ТАСС.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Он в том числе позволит гражданам узнать, как будут меняться коммунальные тарифы в течение ближайших лет.

Устанавливать индексы на несколько лет вперед регионы смогут после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), это позволит лучше планировать вложения в модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса.

Предполагается, что с помощью нового механизма инвестиции в сферу ЖКХ вырастут до 1 трлн рублей к 2030 году, пишет bfm.ru.

На суммах в платежных квитанциях эта инициатива не отразится.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила, что для собственников жилья в России необходимо повышать тарифы.

Москвина указала, что, в частности, нужно повысить взносы за капремонт из-за увеличения стоимости стройматериалов.

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