Утвержден новый механизм изменения тарифов ЖКХ

Правительство РФ утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования, который позволяет регионам устанавливать предельные индексы тарифов ЖКХ на несколько лет, сообщает ТАСС .

Он в том числе позволит гражданам узнать, как будут меняться коммунальные тарифы в течение ближайших лет.

Устанавливать индексы на несколько лет вперед регионы смогут после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), это позволит лучше планировать вложения в модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса.

Предполагается, что с помощью нового механизма инвестиции в сферу ЖКХ вырастут до 1 трлн рублей к 2030 году, пишет bfm.ru.

На суммах в платежных квитанциях эта инициатива не отразится.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила, что для собственников жилья в России необходимо повышать тарифы.

Москвина указала, что, в частности, нужно повысить взносы за капремонт из-за увеличения стоимости стройматериалов.