Утверждена дорожная карта повышения газификации регионов

«Дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов», — подчеркивается в сообщении.

Введение института единого оператора газификации позволит наладить мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры.

К 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%.

Правительству до 1 июня представят график догазификации населенных пунктов на 2021−2022 годы, пишет News.ru.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство проработало законопроект о бесплатном газоснабжении населения. В поправках сказано — принцип финансирования подводки газа к домам россиян изменят.

О бесплатной газификации домов россиян сообщил президент РФ Владимир Путин — в ходе послания Федеральному собранию он поручил кабмину выработать соответствующий план.

Ранее в Центральном районе Барнаула сотрудники прокуратуры проверили, как исполняется законодательство в части развития систему газоснабжения и газификации. В итоге два юридических лица были привлечены к ответственности.