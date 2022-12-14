В АГИК работает современный центр цифрового контента

В Алтайском государственном институте культуры в сентябре 2022 года открылся центр прототипирования АГИК «Центр цифрового контента». Это инновационная площадка для создания цифровых продуктов в области аудио и видеоконтента, графического дизайна и анимации, разработки 3D-моделей и их воспроизведения с использованием оборудования виртуальной реальности. Также «Центр цифрового контента» проводит онлайн-трансляции масштабных мероприятий и осуществляет их запись с использованием 4 профессиональных камер.

Наибольшей популярностью у жителей Алтайского края пользуется лаборатория аудио и видеоконтента, на базе которой функционирует профессиональная видеостудия «iDesk Studio PRO» и студия звукозаписи с уникальным для региона оборудованием и акустическим оформлением. Видеостудия «Центра цифрового контента» уже обрела своих постоянных клиентов, в ней записывают профессиональное видео блогеры и спикеры, эксперты, психологи, бизнесмены и маркетологи, студенты и школьники.

— За достаточно короткий промежуток времени и невысокую стоимость в видеостудии центра прототипирования АГИК можно получить профессиональное видео высокого качества, которое в дальнейшем может стать визитной карточкой и принести не только овации зрителей, но и реальный доход!, — говорят клиенты центра.

Студия звукозаписи центра прототипирования пользуется большой популярностью у музыкальных и вокальных коллективов, организаторов мероприятий, вокалистов, дикторов, звукорежиссеров и любителей, а также желающих записать песню или аудио-поздравление. Акустика студийных помещений позволяет выполнять профессиональную запись, как сольных исполнителей, так и вокальных, инструментальных составов в режимах последовательной и параллельной записи. Набор оборудования, программное обеспечение и акустика контрольной комнаты, дает возможность практикующим звукорежиссерам выполнить обработку и сведение собственных проектов.

Лаборатория графики и анимации оказывает уникальные услуги в области графического дизайна (разработка фирменного стиля, айдентика), 3D-сканирования и 3D-моделирования, проектирования интерьеров жилых и общественных зданий и сооружений и пр.

Центр прототипирования Алтайского государственного института культуры предлагает различные форматы обслуживания: как самостоятельную работу на профессиональном оборудовании для создания цифровых продуктов и прототипов (предоставление оборудования в пользование) и самостоятельную работу в сопровождении мастера-наставника, так и разработку цифрового контента «под ключ».

— Приглашаем жителей Алтайского края воспользоваться уникальными услугами нашего центра: снять профессиональное видео в современной студии, записать песню или аудио-поздравление на профессиональном оборудовании, научиться работать в графических редакторах, создавать 3D-модели и воспроизводить их с использованием оборудования виртуальной реальности. Мы работаем на результат, — отмечает руководитель центра прототипирования АГИК Артем Сингач.

С услугами центра можно подробно ознакомиться на официальном сайте: центрпрототипирования22.рф или по телефону +7 983−171−31−99