В лесах Алтайского края поспела земляника, об этом сообщает " Грибники Барнаула и Алтайского края "

Помимо земляники есть и комары. Поэтому лучше надеть одежду, закрывающую тело. В комментариях шутят, что надо надевать скафандр.

Ягодку собирали в Павловском и Троицком районе. Женщина, собиравшая землянику, говорит, что она еще зеленая.

Земляника начинает созревать в середине лета и может продолжаться до осени. Период созревания земляники может затянуться или ускориться в зависимости от температуры и количества осадков. Когда ягоды земляники созрели, они становятся сочными и мягкими на ощупь, цвет ягоды становится ярче.

Ранее сообщалось, что на барнаульских прилавках появилась земляника.

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