4 июля
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Потребитель

В Алтайском крае стали меньше производить курятину

В Алтайском крае снизились объемы производства мяса птицы, пишет «Банкфакс» со ссылкой на Минсельхоз региона.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

Как сообщают в ведомстве, за 5 месяцев 2022 года в регионе произвели 28 тысяч тонн мяса птицы. Это на 10% меньше, чем в 2021 году.

Причиной снижения производства называют крупный пожар на «Алтайском бройлере», который случился в июля 2021 года, и закрытие «Новоеловской птицефабрики» — ее выставили на продажу в начале июня.

Однако чиновники уверены, что ситуация может измениться — сейчас «Алтайский бройлер» работает над расширением производственных мощностей.

Уже в этом году на фабрике планируют восстановить объемы производства, а в 2023 году — увеличить на 14 тонн.

Ранее altapress.ru писал, почему цены на колбасу и сосиски в Алтайском крае продолжают бить рекорды.

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