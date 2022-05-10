В Алтайском крае ведрами собирают первые грибы. Где именно

В первые дни мая грибники собрали в лесах Алтайского края неплохие урожаи первых грибов — особо удачливые за какой-то час собирали полное ведро. Это пока только сморчки и строчки, но грибники считают их изобилие хорошей приметой.

В каких районах собирают?

В Мамонтовском районе за час собрали две полные «плошки» сморчков. «Но уже много сухих, отходят», — пишет заядлый грибник на страничке в соцсети «Грибники Барнаула и Алтайского края». Тем не менее еще один гость лесов этого же района через пару дней сказал, что быстро собрал полное ведро.

Другой грибник тоже собрал за час чуть меньше семилитрового ведра — но уже в районе Павловска, недалеко от поселка Березовка. Сообщения о неплохом урожае сморчков поступали и из Первомайского района — возле Б. Ключей.

Кроме сморчков некоторым удается набрать и строчки — они на фото с шестью ведрами в центре левого ряда.

Одна из подписчиц считает: если сморчков много, то можно ждать неплохих урожаев обычных грибов. Впрочем, некоторые подписчики странички считают это заблуждением.

На каких участках искать?

На видео странички в соцсети один из грибников говорит: «Многие думают, что надо искать в каких-то больших лесах. Например, я собираю в колках».

В таком колке растут березы, осины, черемухи, а грибы «вылезают» в низинках, где более влажно.

Первые алтайские грибы-2022. vk.com/grib22rus

Опасны ли клещи?

Никуда не денешься — клещи есть. Автор странички советует принимать меры предосторожности против клещей — надевать спецодежду, опрыскиваться репеллентом и осматриваться каждые 20−30 минут.

Более подробно о мерах предосторожности — здесь.

Как готовить сморчки и строчки?

Главное — сначала их отварить и слить воду. А затем — жарьте со сметаной, запекайте с сыром — словом, тут все зависит от вашей кулинарной фантазии.

Ранее altapress.ru рассказывал: грибы богаты витаминами, в том числе витамином D, который помогает поддерживать хорошее настроение и смягчить проблемы с психикой. Эксперимент, правда, провели не на сморчках — 24,7 тыс. испытуемых употребляли грибы шиитаке и шампиньоны.