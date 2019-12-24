В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

С 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии по старости увеличится в Алтайском крае на 908,74 рубля. Но у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

У неработающих пенсионеров страховую пенсию по старости пенсию проиндексируют с 1 января на 6,6%.

Сегодня в Алтайском крае средняя страховая пенсия по старости составляет 13821,74 рублей. После индексации она составит в среднем 14730,48 рублей.

Что здесь самое важное?

У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

в зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж , заработок , страховые взносы , количество индивидуальных пенсионных коэффициентов , тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки после индексации.

заработок страховые взносы количество индивидуальных пенсионных коэффициентов тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки после индексации. Прибавку с 1 января 2020 года получат неработающие пенсионеры , а также те люди , которые уволились в сентябре 2019 года или ранее.

Пенсионный фонд , логотип.

Когда повысят пенсии уволившимся пенсионерам

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения, рассказывал altapress.ru чуть раньше. На прибавку работавшие пенсионеры смогут рассчитывать на 4-й месяц после увольнения, уточнили в алтайском отделении ПФР.

Если пенсионер пропустил другие индексации по причине работы, то они также будут учтены. К примеру, пенсионер работал и пропустил прошлую январскую индексацию страховой пенсии на 7,05%, затем уволился в сентябре 2019 года. Тогда в январе 2020 года его пенсия вырастет на 7,05%, а потом еще на 6,6%. Повышенную пенсию ему выплатят в январе, а за октябрь-декабрь сделают доплату, — объяснила Зинаида Губанова, начальник отдела организации назначения и перерасчета песий ОПФР по Алтайскому краю.

Напомним, ранее altapress ru сообщал, что январскую пенсию начнут перечислять «Почте России» 25 декабря, а в банки (в том числе в Сбербанк) с 27 декабря. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря.

Факт

В Алтайском крае более 758 тысяч пенсионеров. Из них 568 909 — неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии.