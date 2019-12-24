В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

У неработающих пенсионеров страховую пенсию по старости пенсию проиндексируют с 1 января на 6,6%.
Сегодня в Алтайском крае средняя страховая пенсия по старости составляет 13821,74 рублей. После индексации она составит в среднем 14730,48 рублей.
Что здесь самое важное?
- У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.
- Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки после индексации.
- Прибавку с 1 января 2020 года получат неработающие пенсионеры, а также те люди, которые уволились в сентябре 2019 года или ранее.
Когда повысят пенсии уволившимся пенсионерам
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения, рассказывал altapress.ru чуть раньше. На прибавку работавшие пенсионеры смогут рассчитывать на 4-й месяц после увольнения, уточнили в алтайском отделении ПФР.
Если пенсионер пропустил другие индексации по причине работы, то они также будут учтены. К примеру, пенсионер работал и пропустил прошлую январскую индексацию страховой пенсии на 7,05%, затем уволился в сентябре 2019 года.
Тогда в январе 2020 года его пенсия вырастет на 7,05%, а потом еще на 6,6%. Повышенную пенсию ему выплатят в январе, а за октябрь-декабрь сделают доплату, — объяснила Зинаида Губанова, начальник отдела организации назначения и перерасчета песий ОПФР по Алтайскому краю.
Напомним, ранее altapress ru сообщал, что январскую пенсию начнут перечислять «Почте России» 25 декабря, а в банки (в том числе в Сбербанк) с 27 декабря. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря.
Факт
В Алтайском крае более 758 тысяч пенсионеров. Из них 568 909 — неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии.