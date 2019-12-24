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В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

С 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии по старости увеличится в Алтайском крае на 908,74 рубля. Но у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

У неработающих пенсионеров страховую пенсию по старости пенсию проиндексируют с 1 января на 6,6%.

Сегодня в Алтайском крае средняя страховая пенсия по старости составляет 13821,74 рублей. После индексации она составит в среднем 14730,48 рублей.

Что здесь самое важное?

  • У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.
  • Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки после индексации.
  • Прибавку с 1 января 2020 года получат неработающие пенсионеры, а также те люди, которые уволились в сентябре 2019 года или ранее.
Пенсионный фонд, логотип.
Пенсионный фонд, логотип.

Когда повысят пенсии уволившимся пенсионерам

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения, рассказывал altapress.ru чуть раньше. На прибавку работавшие пенсионеры смогут рассчитывать на 4-й месяц после увольнения, уточнили в алтайском отделении ПФР.

Если пенсионер пропустил другие индексации по причине работы, то они также будут учтены. К примеру, пенсионер работал и пропустил прошлую январскую индексацию страховой пенсии на 7,05%, затем уволился в сентябре 2019 года.

Тогда в январе 2020 года его пенсия вырастет на 7,05%, а потом еще на 6,6%. Повышенную пенсию ему выплатят в январе, а за октябрь-декабрь сделают доплату, — объяснила Зинаида Губанова, начальник отдела организации назначения и перерасчета песий ОПФР по Алтайскому краю.

Напомним, ранее altapress ru сообщал, что январскую пенсию начнут перечислять «Почте России» 25 декабря, а в банки (в том числе в Сбербанк) с 27 декабря. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря.

Факт

В Алтайском крае более 758 тысяч пенсионеров. Из них 568 909 — неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии.

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