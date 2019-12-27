«Продолжает накрывать». В Барнауле из-за порыва водопровода затопило улицу

Ночь 27 декабря в Барнауле произошла коммунальная авария. Как сообщили подписчики сообщества Barnaul 22 , на пересечении улицы Никитина и переулка Революционный прорвало водопровод.

О ЧП сообщили приблизительно в 4:00 утра.

«Спите? А кто-то проснулся…, — пишут очевидцы, — Барнаул продолжает накрывать… Теперь водой. Двойная проверка на прочность! Снегопад и прорыв труб! Улицу затопило, все во льду, объезжайте по возможности. Кстати уже сейчас давит хороший морозец, быстро замерзает лёд».

Напомним, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. Мощная снежная буря обрушилась на регион накануне и серьезно осложнила ситуацию на дорогах. Ожидается, что уже 27 декабря погода в регионе изменится и в крае похолодает до -30 градусов.

Ранее в Барнауле после крупной аварии в подъездах жилого дома лопнули батареи. В некоторых квартирах придется делать ремонт.