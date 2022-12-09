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О чем вообще шла речь?

Пугающая аудиозапись массово распространилась в чатах и соцсетях в выходные — 3−4 декабря.

В ней неизвестная женщина рассказывает: «точно не скажу, но, по-моему, с января» в большой квитанции (где тепло, свет и горячая вода) якобы появится дополнительная графа — «страхование недвижимости», то есть квартир. В этой графе будет проставлена сумма. Деньги пойдут страховой компании «Согаз».

«Это как оферта, то есть предложение к страхованию. Оно типа добровольное, но, я так понимаю, что в квитанциях оно добровольно-принудительное», — говорит женщина.

Из ее слов следовало: если человек хоть раз оплатит (например, включен автоплатеж), тем самым он заключит договор страхования. А дальше попробуй не оплати — пойдут санкции, пени и штрафы.

«Согаз» не является коммунальной структурой, а будет включена в коммунальную квитанцию. Какой-то беспредел", — заявляет женщина.

Информация вызвала что-то вроде паники. В понедельник 5 декабря люди начали звонить в управляющие компании, а директора и бухгалтера УК в свою очередь обрывали телефоны мэрии и «ВЦ ЖКХ».

Разошлась запись по чатам не только в Алтайском крае — по всей России. Сообщения в эти дни поступают из Амурской и Иркутской областей, Татарстана, Рязани, Кузбасса, Магадана и Сахалина — это только то, что удалось найти.