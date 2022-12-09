Пугающая аудиозапись массово распространилась в чатах и соцсетях в выходные — 3−4 декабря.
В ней неизвестная женщина рассказывает: «точно не скажу, но, по-моему, с января» в большой квитанции (где тепло, свет и горячая вода) якобы появится дополнительная графа — «страхование недвижимости», то есть квартир. В этой графе будет проставлена сумма. Деньги пойдут страховой компании «Согаз».
«Это как оферта, то есть предложение к страхованию. Оно типа добровольное, но, я так понимаю, что в квитанциях оно добровольно-принудительное», — говорит женщина.
Из ее слов следовало: если человек хоть раз оплатит (например, включен автоплатеж), тем самым он заключит договор страхования. А дальше попробуй не оплати — пойдут санкции, пени и штрафы.
«Согаз» не является коммунальной структурой, а будет включена в коммунальную квитанцию. Какой-то беспредел", — заявляет женщина.
Информация вызвала что-то вроде паники. В понедельник 5 декабря люди начали звонить в управляющие компании, а директора и бухгалтера УК в свою очередь обрывали телефоны мэрии и «ВЦ ЖКХ».
Разошлась запись по чатам не только в Алтайском крае — по всей России. Сообщения в эти дни поступают из Амурской и Иркутской областей, Татарстана, Рязани, Кузбасса, Магадана и Сахалина — это только то, что удалось найти.
Нет, это неправомерно, объясняет Наталья Кудачина, гендиректор «ВЦ ЖКХ». Есть четкие требования к оформлению платежного документа — они установлены постановлением правительства РФ № 354 («О предоставлении коммунальных услуг»).
В этом документе перечислена вся информация, которую надо указать в квитанции. Страхование к ней не относится.
Кроме того, сбор платежей за добровольное страхование не входит в число услуг, оказываемых по договору управления многоквартирным домом и подлежащих оплате потребителями. Наталья Кудачина считает, что включение этой графы в квитанцию будет неправомерным, даже если за это проголосует общее собрание в многоквартирном доме.
В Роспотребнадзоре по Томской области заявили, что «внесение в платежный документ строки со стоимостью добровольного страхования жилья с конкретной страховой компанией является навязыванием услуги». А это запрещено законом «О защите прав потребителей».
Юристы видят в таком включении в квитанцию дополнительной графы от одной страховой компании и другие нарушения. Так, у страховщика нет данных о праве указанного в платежке лица быть страхователем жилья.
До жильца не в полном объеме доводятся сведения о страховой компании. Отсутствует возможность выбора компании, пишут в «Российской газете».
В Алтайском крае точно ни о каком включении в квитанцию графы «добровольное страхование недвижимости» речи не идет и идти не может, заверила Наталья Кудачина. «ВЦ ЖКХ» нарушать законодательство не будет. Поэтому информация об этом — фейк.
Однако же в Томске, по сообщениям местных СМИ, в ноябрьской квитанции эта графа появилась (!). В местном расчетном центре подчеркнули, что томичи могут за нее не платить, если не хотят. Страхование-то добровольное.
Но после жалоб жителей Томска делом занялись антимонопольная служба и Роспотребнадзор. И власти региона пообещали: в январе в квитанции этой графы уже не будет. Если кто-то ее оплатил, ему сделают перерасчет.
В Томске проверку включения строчки «страхование» сейчас проводит прокурор города. Предварительно он уже заявил, что это незаконно.
В страховой компании «Согаз» утверждали, что в Санкт-Петербурге с 15 декабря 2021 года включили добровольные взносы на страховку в квитанцию. Это сделано по договоренности с «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Там это стоит 3,75 рублей за 1 кв. метр жилья.
«Страхование действует с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения платы за страхование. В случае невнесения платы за страхование в следующем месяце квартира застрахована не будет», — сообщила компания.
«КП-Петербург» писала, что в январе 2022-го строчка «добровольное страхование жилья» таки появилась и в бумажных квитанциях, и в личных кабинетах. Но сумма НЕ включается в общую строку «Итого к оплате».
На вопросы журналистов из разных регионов компания «Согаз» отвечала шаблонно. Во-первых, подтверждала, что проект по добровольной оплате страхования жилья вместе с коммунальными услугами реализуется в ряде регионов страны.
Во-вторых, в настоящее время — не у вас. Именно так она ответила на запросы журналистов из Кемеровской и Амурской областей и Татарстана. Со своей стороны, altapress.ru тоже направил вопросы в компанию — посмотрим, что они ответят.
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