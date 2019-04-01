В Барнауле на площади Октября откроют новый кинотеатр

Долгострой художественного музея на площади Октября обрел нового соинвестора. Чтобы закончить строительство, регион заключил договор с красноярской фирмой «Киноконсул», развивающей сеть кинотеатров в Сибири. Компания вложит порядка 420 млн рублей на вторую очередь отделочных работ в музее, но за это часть территории комплекса переделают под показ фильмов.

Об этом стало известно 29 марта, во время совещания краевой межведомственной комиссии, на которой рассматривались вопросы достройки художественного музея и кукольного театра «Сказка».

Кинотеатр с пилотным названием «Октябрьский» будет работать в задней половине крыла, в котором ранее располагались классы РАЭПШ. Там планируется разместить три зала на 300, 150 и 80 мест. Вход в кинотеатр будет с проспекта Калинина, напротив ресторанного комплекса «QQ-Lexx».

Краевой художественный музей. Анна Зайкова.

Детали договора с «Киноконсулом» пока не разглашаются. В самой фирме подтвердили, что переговоры велись, но отказались прокомментировать подробности сделки.

В Минкульте не видят проблемы в том, что часть территории музея может сократиться из-за кинотеатра, так как после перестройки здания общая площадь, первоначально передаваемая под выставочную деятельность увеличилась более чем в пять раз и составила более 10 тыс. кв. м. Из них планировалось отдать под экспозиции — более 1,7 тыс. кв. м, а для фондохранилища — более 1,2 тыс. кв. м. Под кинотеатр могут передать менее четверти этих дополнительных площадей, что значительно меньше увеличившейся по первоначальному плану территории музея.

Когда и почему заморозили строительство музея

В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.

За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства.

Осенью 2018 года компания «Селф» при помощи обращений в УФАС завоевала право достраивать объект.

По данным Минстроя региона, «Селф» приступил к работам в декабре 2018 года.

Общая стоимость работ I этапа составляет 611 млн рублей, средства планируют направить из краевого бюджета. На II этап потребуется еще 737 млн рублей, часть из которых, видимо, и предоставит «Киноконсул». Работы должны завершить в феврале 2021 года, после чего благоустроят территорию, озеленят и проведут пуско-наладочные работы.

Что известно о компании «Киноконсул»

«Киноконсул» владеет 4 кинотеатрами в Красноярске, 1 в Минусинске и еще тремя в Кемерово, Прокопьевске и Кызыле. В настоящее время фирма строит кинотеатр с технологией IMAX в Новосибирске и вложилась в строящийся в Томске ТРЦ «Спутник», где также будут расположены их кинозалы, пишет kras24news.ru.