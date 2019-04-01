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1 апреля 1°C

В Барнауле на площади Октября откроют новый кинотеатр

Долгострой художественного музея на площади Октября обрел нового соинвестора. Чтобы закончить строительство, регион заключил договор с красноярской фирмой «Киноконсул», развивающей сеть кинотеатров в Сибири. Компания вложит порядка 420 млн рублей на вторую очередь отделочных работ в музее, но за это часть территории комплекса переделают под показ фильмов.

Краевой художественный музей.
Краевой художественный музей.
Анна Зайкова.

Об этом стало известно 29 марта, во время совещания краевой межведомственной комиссии, на которой рассматривались вопросы достройки художественного музея и кукольного театра «Сказка».

Кинотеатр с пилотным названием «Октябрьский» будет работать в задней половине крыла, в котором ранее располагались классы РАЭПШ. Там планируется разместить три зала на 300, 150 и 80 мест. Вход в кинотеатр будет с проспекта Калинина, напротив ресторанного комплекса «QQ-Lexx».

Краевой художественный музей.
Краевой художественный музей.
Анна Зайкова.

Детали договора с «Киноконсулом» пока не разглашаются. В самой фирме подтвердили, что переговоры велись, но отказались прокомментировать подробности сделки.

В Минкульте не видят проблемы в том, что часть территории музея может сократиться из-за кинотеатра, так как после перестройки здания общая площадь, первоначально передаваемая под выставочную деятельность увеличилась более чем в пять раз и составила более 10 тыс. кв. м. Из них планировалось отдать под экспозиции — более 1,7 тыс. кв. м, а для фондохранилища — более 1,2 тыс. кв. м. Под кинотеатр могут передать менее четверти этих дополнительных площадей, что значительно меньше увеличившейся по первоначальному плану территории музея.

Когда и почему заморозили строительство музея

В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.

За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства.

Осенью 2018 года компания «Селф» при помощи обращений в УФАС завоевала право достраивать объект.

По данным Минстроя региона, «Селф» приступил к работам в декабре 2018 года.

Общая стоимость работ I этапа составляет 611 млн рублей, средства планируют направить из краевого бюджета. На II этап потребуется еще 737 млн рублей, часть из которых, видимо, и предоставит «Киноконсул». Работы должны завершить в феврале 2021 года, после чего благоустроят территорию, озеленят и проведут пуско-наладочные работы.

Что известно о компании «Киноконсул»

«Киноконсул» владеет 4 кинотеатрами в Красноярске, 1 в Минусинске и еще тремя в Кемерово, Прокопьевске и Кызыле. В настоящее время фирма строит кинотеатр с технологией IMAX в Новосибирске и вложилась в строящийся в Томске ТРЦ «Спутник», где также будут расположены их кинозалы, пишет kras24news.ru.

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