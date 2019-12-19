В Барнауле на ТЭЦ переключают крупный микрорайон. Возможны ли сбои

Сегодня тепло жителям поселка Южный ещё подает бывшая котельная завода «Ротор», а за отопление отвечает МУП «Энергетик». Но еще летом СГК протянули сюда трубы общей протяженностью 7,6 км (считая длину двух трубопроводов — «подачи» и «обратки») и построили новый центральный тепловой пункт.
Переключение с одного теплоисточника на другой состоится уже вот-вот — «буквально на днях».
«В сферу нашей ответственности войдут активы МУП «Энергетик»: 35 котельных и почти 200 километров тепловых сетей. И «Сибирская генерирующая компания на территории Барнаула будет отвечать за теплоснабжение порядка 99% жителей Барнаула», — сказал Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК.
В том, что это произойдет зимой, а от ТЭЦ-3 до центрального теплового пункта посекла Южный примерно 7 км, энергетики проблем не видят.
«Когда запускается новый объект, сбои всегда могут возникнуть, но мы готовы сразу на них реагировать и их устранять. Мы создадим те режимы и ту температуру, по которой работает котельная. Один в один и обязательно будем анализировать», — сказал Александр Гросс, директор «Барнаульской теплосетевой компании».
В то же время Игорь Лузанов говорит что предпосылок для сбоев нет: оборудование на ЦТП новое и современное, ТЭЦ-3 готова к подаче теплоносителя.
В СГК не стали комментировать судьбу МУП «Энергетик» — предприятие это муниципальное, и за его работу отвечают городские власти. Но Гросс заверил, что в СГК примут на работу 80% его сотрудников — и рабочий персонал, и управленческий. Вся команда и все бизнес-процессы будут интегрироваться в СГК в следующем году.
«Деятельность МУП Энергетик Барнаула состоит из двух частей — теплоснабжение и водоснабжение-водоотведение. Мы забираем свою часть, а другую часть, вероятно, возьмет «Росводоканал Барнаул»», — рассказал Игорь Лузанов.
Впрочем, о том, что МУП «Энергетик» доживает последние годы, городские власти говорили с конца 2016 года.
Александр Гросс пояснил, что эксплуатация имущества будет вестись на условиях концессионного соглашения, которое в ближайшее время будет подписано.
Тарифы для жителей Барнаула сохранятся на сегодняшнем уровне, а с 1 июля повысятся на уровень инфляции плюс 2%. Как и у большинства других потребителей Барнаула.
С ноября 2018 года жители Южного оплачивают тепловую энергию и горячую воду по тем же тарифам, что и потребители ТЭЦ («Барнаульской генерации»).
Котельная будет законсервирована и, по словам Гросса, у объекта установят охрану.
«Поселок Южный окажется самым зарезервированным и надежным с точки зрения теплоснабжения в городе, потому что котельная поселкаможет быть включена в работу в случае необходимости», — объяснил Игорь Лузанов.