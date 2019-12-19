В Барнауле на ТЭЦ переключают крупный микрорайон. Возможны ли сбои

1 Когда поселок Южный переключат на ТЭЦ?

Сегодня тепло жителям поселка Южный ещё подает бывшая котельная завода «Ротор», а за отопление отвечает МУП «Энергетик». Но еще летом СГК протянули сюда трубы общей протяженностью 7,6 км (считая длину двух трубопроводов — «подачи» и «обратки») и построили новый центральный тепловой пункт.

Переключение с одного теплоисточника на другой состоится уже вот-вот — «буквально на днях».