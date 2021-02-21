В Барнауле открылись ярмарки еды

На ярмарках можно будет купить мясо птицы, свинину, говядину, колбасные и рыбные деликатесы, а также растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо и фрукты.

Ярмарочные площадки в Барнауле будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район — пр. Ленина , 71,

71, Индустриальный район — ул.50 лет СССР , 51а,

51а, Ленинский район — пл. Народная,

Октябрьский район — пр. Космонавтов , 6в,

6в, Центральный район — пр. Красноармейский , 36; ул. Чайковского , 21.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Напомним, размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей. На прошлой ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.