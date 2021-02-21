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В Барнауле открылись ярмарки еды

21 февраля в Барнауле открылись продовольственные ярмарки, сообщает сайт администрации города.

Продукты.
Продукты.
unsplash.com

На ярмарках можно будет купить мясо птицы, свинину, говядину, колбасные и рыбные деликатесы, а также растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо и фрукты.

Ярмарочные площадки в Барнауле будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — пр. Ленина, 71,
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
  • Ленинский район — пл. Народная,
  • Октябрьский район — пр. Космонавтов, 6в,
  • Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Напомним, размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей. На прошлой ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.

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