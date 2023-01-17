В Барнауле открылся новый Дилерский центр CHERY-Автоцентр АНТ.

14 января состоялся День открытых дверей, где все гости смогли познакомиться с автомобилями и пройти тест-драйв.

В салоне представлен весь модельный ряд автомобилей: TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO, TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX. Каждая модель имеет богатое техническое оснащение при доступной цене от 1 709 900р. До 31 января действуют специальные выгодные условия приобретения: рассрочка 0%. Программа позволяет приобрести кроссоверы CHERY в беспроцентную рассрочку сроком до 30 месяцев и без первоначального взноса. А также только до конца месяца действуют рекордные выгоды до 800 000 рублей и комплект зимних шин в подарок.

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Автоцентр АНТ приглашает всех барнаульцев и жителей края ознакомиться с автомобилями CHERY и стать первыми покупателями CHERY в новом дилерском центре.Ваш надежный партнер Автоцентр АНТ уверенно заявляетчто «автомобили CHERY получат заслуженное признание и любовь и у автолюбителей Алтайского края».Добро пожаловать в мир CHERY!

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ МОСКВА)

Телефон: +73852230050

Сайт: https://promo.chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22

