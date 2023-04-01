В Барнауле открывается бронь на бесплатный тур на «Цветение маральника»

Сегодня в 15:00 на сайте ganemantravel.ru откроется бронирование в этот однодневный тур. Никаких подписок, лайков, репостов не нужно. Это не розыгрыш. А наш подарок для всех.
Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае.
Источник: сайт ganemantravel.ru
Главное — успеть забронировать, желающих будет много. Сегодня открыта бронь на 25 мест — только по одному месту на одного человека!
(Один человек не может сразу забронировать, например, 10 мест.)
Бронь на этот тур осуществляется только путем подачи заявки на сайте!
Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае.
Источник: сайт ganemantravel.ru
Тур на сайте будет активен до тех пор, пока первые 25 человек не забронируют места. Если тура на сайте нет, значит 25 человек уже набралось и он «закрыт».
Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае.
Источник: сайт ganemantravel.ru
На следующие 15 мест в этом туре бронь откроется 15 апреля.
Кратко о туре: 29 апреля посетим праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни, выезд из Барнаула.
Включено: доставка и весь переезд по маршруту, посещение праздника, работа гида.
15:00, сайт ganemantravel.ru. Желаем успехов!