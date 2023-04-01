В Барнауле открывается бронь на бесплатный тур на «Цветение маральника»

Туристическая компания «ГанеманТрэвел» сегодня открывает бронь на бесплатный тур на Цветение маральника, на 40 человек, который состоится 29 апреля. Да-да, это не первоапрельская шутка.

Сегодня в 15:00 на сайте ganemantravel.ru откроется бронирование в этот однодневный тур. Никаких подписок, лайков, репостов не нужно. Это не розыгрыш. А наш подарок для всех.

Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае. Источник: сайт ganemantravel.ru

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Главное — успеть забронироватьжелающих будет много. Сегодня открыта бронь— только по одному месту на одного человека!Один человек не может сразу забронироватьнапример10 мест.)

Бронь на этот тур осуществляется только путем подачи заявки на сайте!

Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае. Источник: сайт ganemantravel.ru

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Тур на сайте будет активен до тех порпока первые 25 человек не забронируют места. Если тура на сайте нетзначит 25 человек уже набралось и он «закрыт».

Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае. Источник: сайт ganemantravel.ru

Кратко о туре: 29 апреля посетим праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни, выезд из Барнаула.



Включено: доставка и весь переезд по маршруту, посещение праздника, работа гида. 15:00, сайт ganemantravel.ru. Желаем успехов!

На следующие 15 мест в этом туре бронь откроется 15 апреля.