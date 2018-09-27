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В Барнауле подключили к отоплению две тысячи многоэтажек. Что делать, если у вас холодно?

К 27 сентября больше половины барнаульских многоэтажных домов подключили к отоплению, заявили в мэрии. На сегодняшний день тепло подано в 1911 зданий (это 68,3% от общего числа домов).

Чугунная батарея.
Чугунная батарея.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Отопительный сезон в городе стартовал еще 19 сентября. С этого дня начали подключать к теплу социальные объекты. Так уже в сотне больниц и поликлиник краевого центра есть отопление. В 93,4% школ и 90% учреждений допобразования, а также во всех детсадах также уже есть тепло.

Что делать тем, у кого холодные батареи

В жилые дома теплоснабжение подается по заявкам от совета дома в управляющую организацию. Если ваши УК или ТСЖ в течении суток после обращения совета дома не приняли мер по нормализации теплоснабжения, в мэрии советуют звонить в диспетчерскую службу администрации района (по месту расположения дома):

  • 62−56−95 — диспетчер администрации Железнодорожного района;
  • 47−51−83 — диспетчер администрации Индустриального района;
  • 54−44−49 — диспетчер администрации Ленинского района;
  • 24−74−98 — диспетчер администрации Октябрьского района;
  • 63−08−25 — диспетчер администрации Центрального района.

Можно также оповестить об этом комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула тел.37−05−32, 37−05−35.

При этом 27 сентября в Барнауле синоптики пообещали до 22 градусов тепла.

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