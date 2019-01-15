В Барнауле суд признал законной ставку по займу у ростовщиков более 700% годовых

Барнаулец требовал признать незаконной процентную ставку 766,5%, по которой, по его расчетам, ему выдали заем в микрокредитной компании (МКК). Он также потребовал пересчитать сумму, которую он должен уплатить при погашении займа. Однако суд пришел к выводу, что ставка, по которой мужчина получил деньги в займы, соответствует закону.

С расчетам не согласился

Житель Барнаула С. взял на небольшой срок маленький заем к микрокредитной компании «Русинтерфинанс» по ставке 2,1% в день (первые 12 дней) и 1,7% в день (13−21 день).

По его расчетам, полная стоимость займа составила 766,5% годовых. Заем он не вернул, и микрокредитная компания предъявила ему сумму к уплате, с которой он не согласился и обратился в суд.

Он полагал, что применять надо 614,567% годовых — такие среднерыночные значения полной стоимости зафиксированы Центробанком для займов до 30 тыс. на срок 30 дней и меньше. И потребовал в суде уменьшить сумму, предъявленную к уплате, а также взыскать с займодавца еще и 10 тыс. рублей — компенсацию морального вреда. Это могло бы покрыть большую часть его затрат на обслуживание займа.

«Кабальность не подтверждается»

Представитель «Русинтерфинанс» заявил, что барнаулец добровольно подписался на те условия, которые теперь оспаривает. Не был бы согласен — пошел бы в другую организацию. «Доводы клиента о кабальности условий договора займа ничем не подтверждены», — сказал представитель МКК.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ставка, по которой барнаулец получил заем, не 766,5%, а 703,929%. Это означало, что взяв 20 тыс. рублей, заемщик должен вернуть через месяц 31 732 рубля.

Закон не нарушила

Судья отказался удовлетворить требования заемщика, но роль в этом сыграли не ошибочный расчет стоимости займа и не аргументы заимодавца.

Согласно закону № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», на момент заключения договора займа его полная стоимость не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение, более чем на одну треть, указал суд.

Но предельное значение полной стоимости потребительских займов составляло в первом квартале 2018 года 819,423% (что и опубликовано на сайте ЦБ). Так что микрокредитная компания не вышла за рамки и, стало быть, не нарушила закон. Решение судья Ленинского райсуда вынес накануне Нового года.

Стремимся к 1000%

Между тем, в первом квартале 2019 года предельное значение полной стоимости займов до зарплаты" (так называют займы без обеспечения до 30 тыс. рублей и сроком до 30 дней) вновь увеличилось: сейчас оно составляет 850,429% годовых. Это означает, что такая ставка с летом комиссий законодательством вполне допустима для подобных потребительских займов.

Справка

Закон ограничивает не только ставки по займам, но и размер долга, которые микрофинансовые организации вправе предъявить заемщику. Сейчас долг по процентам не может превышать трех займов. То есть, если гражданин взял заем в 10 тыс., больше 40 тыс. рублей с процентами и штрафами от него потребовать не могут.

28 января вступят в силу новые правила. С 1 июля 2019 года размер долга не может превышать двух займов, с 1 июля 2020 года — полутора.